Fachartikel aus PROTECTOR 5/2016, S. 38

Wärmebildkameras für Perimetersicherung, Verkehr und Industrie Hybride Thermalsensorik

Hybrid arbeitende Thermalkameras vereinen die Vorteile des Wärmebilds mit herkömmlicher optischer Überwachung. So sind die Modelle flexibel für Aufgaben in der Perimetersicherung, der Verkehrsüberwachung und im Industrieumfeld einsetzbar.

Die hybride PTZ-Thermalkamera PT8320/8620(-T) ist für den Außeneinsatz optimiert und bietet 40-fachen optischen Zoom. (Bild: Dahua Technology)

Die Smart-Thermal-Kameraserie von Dahua Technology bietet eine hohe Bildqualität und umfangreiche Funktionen, um Hitzequellen ausfindig zu machen und so Gefahren zu detektieren. Daneben liefern die hybriden Modelle auch detailreiche visuelle Aufnahmen und erlauben gleichzeitig eine einfache Bedienung. Zur Familie der neu vorgestellten Kameras zählen hybride PTZ- und Speed- Dome-Modelle sowie klassische Wärmebildkameras in Bullet- und Dome-Bauweise. Allesamt sind mit einer ganzen Reihe smarter Funktionen ausgerüstet.

Thermal Hybrid PTZ Camera PT8320/8620(-T). (Bild: Dahua Technology)

Kleinste Differenzen

In der Thermal-Kameraserie kommen leistungsstarke Sensoren zum Einsatz, die sogar kleinste Unterschiede in der Temperatur zuverlässig erkennen können. So ist eine wesentlich höhere Detektionsgenauigkeit realisierbar. Auch der Einsatz bei völliger Dunkelheit und unter schwierigsten Wetterbedingungen ist möglich. Die Kameras vereinen Intelligenz, Effizienz und hohe Leistungsfähigkeit und können so Funktionen wie Smart Detection, Smart Analyze, Smart Perception, Smart Tracking und Smart Control zur Verfügung stellen.

Die Wärmebildnetzwerkkameras messen Objekttemperaturen präzise und erfassen die Temperaturverteilung sogar auf kleinen oder sich schnell bewegenden Objekten. Somit eignen sich die Kameras beispielsweise für die Detektion von Wasserlecks hinter einer Wand, für das Aufspüren einer Person hinter Büschen oder zur Identifizierung von Passagieren mit Fieber, die durch einen Checkpoint am Flughafen gehen.

Hybride Kombination

Die hybriden Wärmebild-PTZ-Kameras stellen eine professionelle Kombination aus einer visuellen Kamera, die realistische Aufnahmen liefert, und einer Wärmebildkamera dar. Die visuell arbeitende Kamera verfügt über ein 40-faches optisches Zoom und ist in allen Bewegungen perfekt mit der thermalen Sensorik synchronisiert. Die Netzwerkkamera kann den gesamten Bildausschnitt erfassen, ohne dass ein Zurücksetzen oder eine Neuausrichtung der Aufnahme nötig wird.

Die Wärmebildeinheit der Hybridmodelle eignet sich besonders für den Einsatz bei Nacht oder zur präzisen thermografischen Analyse. Eine spezielle Linse fokussiert auf das Infrarotlicht-Spektrum, welches von allen Objekten im Sichtfeld abgestrahlt wird.

Die Kamera stellt verschiedene unabhängige H.264-Videoströme simultan zur Verfügung, die hinsichtlich Qualitätsanspruch und Bandbreitenverfügbarkeit angepasst werden können. Dahua Technology hat darüber hinaus Software und Zubehör für die Modelle im Angebot – darunter sind Smart PSS, NVRs und DMSS, was eine Zusammenarbeit der Geräte ermöglicht und so den verschiedenen Ansprüchen in den Segmenten Verkehrsmittel, Energieerzeugung, Grenz- und Küstenüberwachung oder auch Spezialanwendungen gerecht werden.

