Editorial Messe im Wandel

Anzunehmen, dass die Security 2016 um einiges anders aussehen wird, als noch vor zwei Jahren. Neue Gesichter wird man wohl nicht nur bei den Ausstellern entdecken, sondern auch bei den Besuchern.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Terroranschläge in Europa, die es in diesem Jahr bereits gegeben hat, und der auch in Deutschland angeblich wachsenden Bedrohungslage, ist zu erwarten, dass sich wesentlich mehr Sicherheitsbehörden, Polizei und Militär auf der größten Sicherheitsmesse Europas umschauen werden. Und was sie sehen werden, dürfte sie beeindrucken.

So werden wohl nicht nur wesentlich mehr und technisch ausgereiftere Drohnen durch die Messehallen schwirren als noch 2014, auch in den „klassischen“ Bereichen der Sicherheitstechnik, die die Messe Essen in die „sechs Säulen“ Mechanik, IT, Elektronik, Brandschutz, Dienstleistungen und Freigeländesicherung aufteilt, können unter den mehr als 1.000 vertretenen Unternehmen aus 40 Nationen zahlreiche Innovationen vermutet werden. Besonders geballt dürften neue Denkansätze und Lösungen unter anderem auf dem Gemeinschaftsstand „Junge innovative Unternehmen“ zu sehen sein, wo eine zweistellige Zahl von Start-ups eine gemeinsame Plattform bekommen.

Neben den technischen Fortschritten in den klassischen Bereichen der Sicherheitstechnik wird darüber hinaus der schon länger anhaltende Trend zur Vernetzung der Systeme noch deutlicher zu sehen sein als 2014. So wird die Messe etwa gemeinsam mit dem BHE Smart-Home-Anwendungen in einem komplett eingerichteten Haus erlebbar machen, wie der BHE-Geschäftsführer und neue Messebeiratsvorsitzende Norbert Schaaf im Interview auf Seite 45 in dieser Ausgabe ankündigt.

Bei der zu erwartenden Flut an technischen Innovationen, neuen Themen und Ausstellern, wird das Fernbleiben einiger großer Hersteller, die 2014 das Messebild vor allem in Halle 3 noch wesentlich geprägt hatten, vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, wie noch vor einem halben Jahr teilweise in der Branche befürchtet worden ist. Und wer weiß: Vielleicht werden diejenigen Aussteller, die in diesem Jahr nur als Besucher auf der Security sein werden, so beeindruckt sein, dass Halle 3 auf der Security 2018 dann fast wieder so aussieht wie im Jahr 2014.

