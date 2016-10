Fachartikel aus PROTECTOR 10/2016, S. 32 bis 33

Intersec Forum 2017 Auf bewährtes Konzept gebaut

Die zweite Konferenz für vernetzte Sicherheitstechnik Intersec Forum wird am 16. und 17. März 2017 in Frankfurt am Main auf die Zukunft der Sicherheitstechnik im technologischen Umfeld von Gebäudeautomation, technischer Planung, Ausstattung und Installation blicken.

Das bewährte Konzept des ersten Intersec Forums während der diesjährigen Light & Building, wird 2017 zeitgleich mit der ISH fortgeführt. (Bild: Messe Frankfurt)

Im August traf sich ein neu einberufenes Gremium des Intersec Forums erstmals, um auf Expertenebene die Hauptthemen und Redner für die Konferenz im kommenden Jahr zu nominieren. Dem Konferenzbeirat des Intersec Forums gehören Experten aus der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA), aus Gebäudeautomation und Elektroindustrie an, so etwa Günther Mertz, Hauptgeschäftsführer des Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (BTGA), Dr. Peter Hug, Geschäftsführer des Fachverbands Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG) im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Peter Krapp, Geschäftsführer Fachverband Sicherheit im Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) sowie Dr. Henrik Kelz, Geschäftsführer der ZVEI-Service GmbH (ZSG).

Bereits mit der Erstveranstaltung 2016 fokussierte die Konferenz die Herausforderungen beim Übergang von der „klassischen“ Sicherheitstechnik hin zur vernetzten Sicherheitstechnik der Zukunft für Bauherren, Gebäudebetreiber, Planer und Installateure gleichermaßen: „Das Intersec Forum 2017 wird diese Perspektive fortführen und für die Branchen der Gebäude- und Energietechnik, der Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik sowie der Gebäudeautomation attraktiv thematisieren“, sagt Iris Jeglitza-Moshage, Geschäftsleiterin der Messe Frankfurt. Das Intersec Forum 2017 ist daher als Parallel- Veranstaltung zur ISH, der Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik, Erneuerbare Energien, konzipiert und wird am Donnerstag, 16. und Freitag, 17. März 2017, im Portalhaus stattfinden.

Standort Frankfurt wird gestärkt

Kooperationspartner ist der ZVEI. „Die Digitalisierung schreitet schnell voran und beschleunigt die branchenübergreifende Zusammenarbeit von Industrie und Handwerk in immer größeren Netzwerken. Voraussetzung ist Sicherheit, die fortwährend gewährleistet werden muss.

Im Mai wird erstmals die Messe Intersec Saudi Arabia als Ableger der Intersec Dubai veranstaltet. (Bild: Messe Frankfurt)

Veranstaltungsangebot wächst weiter

Das Intersec Forum zeigt, wie Vertrauen in die digitale Welt hergestellt und ihre Chancen genutzt werden können“, begründet Dr. Klaus Mittelbach, Vorsitzender der ZVEI-Geschäfts-führung, die Kooperation des Verbandes mit der Messe Frankfurt im zweiten Jahr. Den globalen Sicherheitsmarkt begleitet die Messe Frankfurt im Rahmen ihres Messe-Portfolios „Safety + Security“ mit einem Angebot von derzeit elf Veranstaltungen zu marktspezifischen Schwerpunkten in Asien, Südamerika, Afrika, Europa und insbesondere im Mittleren Osten, darunter etwa die internationale Leitmesse Intersec (Dubai, VAE). Mit dem Intersec Forum bringt die Messe Frankfurt ihre Veranstalterkompetenz in dieser Branche an den Standort Frankfurt.

Im internationalen Wachstumsfeld der zivilen Sicherheit gehört die Messe Frankfurt mit zwölf Veranstaltungen zu den weltweit bedeutendsten Organisatoren von Messen und Kongressen. Unter den Marken Intersec und Secutech veranstaltet sie Events in Deutschland, Asien, dem Nahen Osten, Russland, Südamerika und Ostafrika. Damit bietet sie optimale Zugangsmöglichkeiten zu den dynamischsten Wachstumsmärkten der Sicherheitsbranche.

Jüngster Neuzugang in diesem Portfolio ist die Intersec Saudi Arabia, die als Ableger der Intersec in Dubai, erstmals im Mai 2017 in Jeddah stattfinden wird. „Für die Sicherheitsbranche gehört Saudi-Arabien zu den attraktivsten Märkten weltweit, denn das saudische Königreich unternimmt enorme Anstrengungen zur Sicherung seiner Grenzen sowie zum Schutz der kritischen petrochemischen und öffentlichen Infrastruktur“, so Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung. Die Branche reagierte mit beeindruckender Resonanz: insgesamt 18 Marktführer haben bereits ihre Teilnahme an der ersten Intersec Saudi Arabia bestätigt, darunter auch die deutschen Unternehmen Smiths Detection, HID Global, CP Plus und Dräger.

