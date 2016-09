Fachartikel aus PROTECTOR 10/2016, S. 34

Sprachalarmanlage an Münchner U-Bahnhof Hightech im Herzen der Stadt

Ende Oktober 2015 wurde nach mehr als 3 Jahren Bauzeit das modernisierte Zwischengeschoss am U-Bahnhof Marienplatz eröffnet. In der Stadtmitte erstrahlt die U-Bahn seither in neuem Glanz. Ein in München ansässiges Unternehmen wurde mit der Installation der Sprachalarmanlagen der Marke Esser beauftragt.

Die neu eröffnete Münchner U-Bahnstation am Marienplatz. (Bild: Novar)

Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie Herbert König, Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft, waren bei der Eröffnung des U-Bahnhofs anwesend. Der vom Architekten Alexander von Branca entworfene Bahnhof Marienplatz ist der wichtigste und am meisten genutzte Bahnhof im Gesamtnetz der Münchner U-Bahn. An ihm kreuzt die stark befahrene Strecke der U3 und U6 die S-Bahn-Stammstrecke. Der Bahnhof erschließt den wichtigsten Teil der Altstadt und der Fußgängerzone mit ihren Geschäften und zahlreichen touristischen Attraktionen wie der Frauenkirche, dem Rathaus direkt über dem U-Bahnhof oder dem Viktualienmarkt.

Planerische Vorabeiten

Das in München ansässige Unternehmen Elektro Zausinger wurde mit der Installation der Sprachalarmanlagen (SAA) betraut und setzte – wie bereits seit Jahren – die ausgereiften Produkte der Traditionsmarke Esser ein. Hierzu zählen unter anderem die Variodyn-Komponenten aus dem Portfolio für Sprachalarmanlagen. Die planerischen Vorarbeiten wurden in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Silberbauer aus Traunstein durchgeführt, das sich aktuell auch mit der Planung für die Sprachalarmanlagen im U-Bahnhof Sendlinger Tor in München befasst.

Teil der professionellen Sprachalarmanlage Variody D1 ist das Digitale Output Modul DOM. (Bild: Novar)

Die SAA am Marienplatz wurde mittels zweier redundanter Anlagen realisiert, die insgesamt zwölf Audio-Eingänge zur Verfügung stellen, wobei eine separate Musikeinspielung möglich ist und auf diese Weise optimal zur Beschallung genutzt werden kann. Sechs DOM (Digitales Output Modul) 4/24, zehn Verstärker mit zwei mal 500 Watt, sechs UIM, zwei SCU, zwei USV-PSU-4 sowie zwölf 150 Ah-Akkus vervollständigen das Portfolio der installierten Technik-Komponenten.

Eine Anbindung an die ELA-Anlage für die Bahnsteige und an die Leitzentrale über Lichtwellenleiter (LWL) wurde im Rahmen des Projektes ebenfalls umgesetzt. Bereits im Jahr 2011 wurde am Hauptbahnhof München eine professionelle Beschallungsanlage mit Variodyn-Komponenten in Betrieb genommen und so das „Hi-Fi-Zeitalter” am dortigen Bahnhof eingeleitet.