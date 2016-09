Messevorbericht vom 09/15/2016

Halle 2, Stand B38

Ela-soft Ereignisgesteuerte autonome Drohnenflüge

Die Ela-soft GmbH und die esc Aerospace GmbH präsentieren erstmals auf der Security 2016 in Essen eine Weltneuheit im Bereich der innovativen Sicherheitstechnik. Bisher war der Einsatz von professionellen Drohnen meist nur Militär- und Spezialeinheiten vorbehalten. Mit dem neuen Funktionsmodul Gemos Drone ändert sich das zukünftig.

Das Gefahrenmanagementsystem Gemos bietet mit über 750 Schnittstellen zu klassischen Sicherheitssystemen wie Brandmelde-, Einbruchmelde-, Zutrittskontroll-, Videoüberwachungs- und sonstigen Gefahrenmeldesystemen, eine besonders offene Plattform, um effektive Interaktionen zwischen meldenden Sicherheitsgewerken und autonomer Drohne zu knüpfen.

Ein Einsatzbeispiel dieser zukunftsorientierten Technologiekombination: Eine an Gemos angebundene Einbruchmeldeanlage meldet einen Einbruchalarm an Gebäude X eines Industrieareals. Durch das neue Funktionsmodul Gemos Drone wird nun eine Drohne gestartet und systemgesteuert, autonom an den Einbruchort geflogen. Gleichzeitig sendet die Drohne über die On-Bord-Kamera einen Livestream vom Einbruchgeschehen direkt an den Gemos-Arbeitsplatz in der Sicherheitsleitstelle.

Wie die weiteren Einsatzmöglichkeiten zwischen dem herstellerneutralen Managementsystem zu anderen namhaften Herstellern aus der Sicherheitstechnik und professioneller Drohne in der Praxis aussehen, erfahren die Besucher am Stand von Ela-Soft.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis