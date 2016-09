Messevorbericht vom 09/13/2016

Halle 3, Stand B84

Boon Edam Schlanke Zugangsschranke

Boon Edam zeigt zur Messe seine schlankste und schlichteste einflügelige Zugangsschranke Winglock Swing. Sie wurde für den Einsatz mit den Speedlane Lifeline-Produkten konzipiert.

Die Winglock Swing ist eine schlanke Schranke aus Edelstahl. (Bild: Boon Edam)

Weltweit gibt es immer mehr große Gebäude mit hohem Durchsatz, und der Bedarf an entsprechenden Eingangslösungen steigt. Mit der Winglock Swing können bis zu vier Durchgänge in einem Bereich installiert werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Winglock Swing ist die schlankste aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Schranken. Aus Edelstahl und einer einzigen Glastafel gefertigt, besticht sie durch ihr schlicht-elegantes Design. Die Zugangsschranke ist auf die problemlose Handhabung von Personenströmen in beide Richtungen ausgelegt und führt Besucher mithilfe von intelligenter, intuitiver Technik ohne Verzögerungen und Unannehmlichkeiten an ihr Ziel.

Die Winglock Swing ist kinderleicht ohne vorherige Erklärung nutzbar. Intuitive LED-Leuchten sorgen für ein müheloses, angenehmes Passieren. Die verschiedenen Lichtsignale für Funktionen wie „in Betrieb“, „autorisiert“ und „Standby“, beispielsweise pulsierend und schnell blinkend, leiten auch Besucher, die das Produkt zum ersten Mal verwenden, reibungslos durch die Schranke. Mit einem Stromverbrauch von nur neun Watt im Standby-Modus und 20 Watt während der Türbewegung ist die Winglock Swing angesichts eines branchenüblichen Durchschnittsverbrauchs von 200 Watt eine unglaubliche Errungenschaft. In puncto Nachhaltigkeit und Energieersparnis ist sie einzigartig auf dem Markt. Und für noch flexiblere Zugriffs- und Autorisierungsoptionen kann die Boontouch-Schnittstelle installiert werden.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender: