Messevorbericht vom 09/13/2016

Halle 3, Stand A10

PAV Card Hitzebeständige Karten

Wer seine Chipkarten in einer heißen Region einsetzen möchte, wie Südamerika oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, für den hat die PAV Card GmbH eine geeignete Kartenlösung.

PAV hält ein breites Angebot rund um sichere Smartcards bereit. (Bild: PAV)

Die Chipkarten aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat (PET) weisen eine Hitzebeständigkeit von bis zu 120 Grad Celsius auf. So kann der Polizei-Dienstausweis in Abu Dhabi während der Mittagspause bedenkenlos im Wagen bleiben und der Parkautomat in Toronto muss erst am Abend geleert werden. Die besonders hitzebeständigen Karten sind zudem außergewöhnlich strapazierfähig, sodass die Karten bis zu zehn Jahre eingesetzt werden können. PAV hält ein breites Angebot rund um sichere Smartcards bereit – von besonders hitzebeständigen Karten bis hin zu deren Codierung in dem nach ISO 27001 zertifizierten Hochsicherheitsbereich.

