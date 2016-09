Messevorbericht vom 09/14/2016

Halle 3, Stand A18

ABI Gefahrenmeldesystem für alle Anforderungen

Die Zentralenfamilie MC 1500 ist eine einheitliche Plattform für alle Marktsegmente. Die Abi Sicherheitssysteme GmbH präsentiert ihre Weiterentwicklungen und Erweiterungen im gesamten System.

Am Stand zu sehen ist die neue Zentralenfamilie MC 1500. (Bild: ABI)

Zu den Erweiterungen gehören neue Zentralenvarianten (Gehäuse, Bedienteile), Zentralenvarianten entsprechend EN Grad 3/VdS C, Netzladeteil EN Grad 3/VdS C mit Bus-Schnittstelle, Systemübertragungsgerät IP/LTE, Net-Device-Server mit neuer Bedienteil-App MC Visu Direct. Zudem werden weitere Neuigkeiten vorgestellt: Ein neues Farb-Grafik-Touch-Panel BC 2300 mit Remote-Funktion, ein Bus-Dual-Bewegungsmelder entsprechend EN Grad 3/VdS C, ein Bus-Ein-/Ausgangsmodul entsprechend EN Grad 3/VdS C, ein P-Bus-Kommunikationsmodul mit Repeater/Gateway-Funktion, die neue Parametrier- und Servicesoftware MC Prowin 2.0, die neue Bedien- und Anzeigesoftware MC Bedwin 2.0 und das neue Zutrittskontrollsystem MC Access auf Basis der Zentrale MC 1500-S.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

ABI Sicherheitssysteme GmbH Postfach 148

D-72422 Albstadt

Telefon: +49 7431 1289-0

Fax: +49 7431 1289-60

Web: www.abi-sicherheitssysteme.de

Im Terminkalender: