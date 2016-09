Messevorbericht vom 09/15/2016

Halle 3, Stand D78

Gunnebo Hochgeschwindigkeits-Personenschleuse

Elegantes Design in Verbindung mit bester Technologie gewährleisten die Integrationsfähigkeit der Gunnebo-Personenschleuse Speedstile in eine Vielzahl anspruchsvoller Bereiche.

Durch die Kombination mit Zutrittskontrollsystemen bieten die Personenschleusen Sicherheit bei hoher Durchgangsfrequenz. (Bild: Gunnebo)

Die Speedstiles sind auch in extra breiten Versionen erhältlich und ermöglichen somit einen barrierefreien Zugang. Die Systemgeschwindigkeit erlaubt eine Passage von 40 Personen pro Minute bei gleichzeitig maximalem Benutzerschutz. Algorithmen zur Erkennung unerlaubter Zutrittsversuche beinhalten Maßnahmen zur Abstandsregelung (Versuch des Doppelzugangs durch Drängeln beziehungsweise dichtes Aufeinanderfolgen von Personen), Durchgangsrichtungserkennung, Detektion von Unterkriechversuchen und zur Auslösung von Zeitsperren bei Behinderung beziehungsweise Erkennung von Hindernissen. Eine Auswahl verschiedener Schleusenlängen und Türflügelhöhen trägt zusätzlich zu einer höheren Sicherheit bei.

Optische Detektionssysteme, ergonomisches Design, über 50 Betriebsparameter sowie eine Auswahl von Benutzerpiktogrammen und modernen LED-Lichtleitsystemen unterstützen die Benutzerführung. Dazu kommt eine umfassende Auswahl an verschiedenen Designs und Oberflächengestaltungen, die sich an jedes architektonische Umfeld anpassen lassen. Bei der Speedstile FLS handelt es sich um eine kompakte Hochgeschwindigkeits-Personenschleuse mit Drehflügeltüren. Die Flügeltüren öffnen sich in Durchgangsrichtung für einen einladenden Zutritt. Sie bietet darüber hinaus minimale Standfläche, schlichtes, minimalistisches Design für zeitlose Anpassungsfähigkeit und eine fortschrittliche Benutzersicherheit.

