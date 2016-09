Messevorbericht vom 09/21/2016

Halle 6, Stand E27.2

BMWL Bundesverband Mittelständische Werte-Logistik

Der BMWL Bundesverband Mittelständischer Werte-Logistiker wird gemeinschaftlich mit seinem Mitgliedsunternehmen Alvara Cash Management Group auf der Security Essen 2016 in Halle 6 präsent sein.

Bernd Herkströter ist BMWL-Vorsitzender. (Bild: BMWL)

Von intelligenter Videoüberwachung über die Sicherung von Immobilien und Unternehmen bis hin zur Bargeldlogistik: Die Security Essen gibt als Weltmesse der zivilen Sicherheit Antworten auf aktuelle Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Vom 27. bis zum 30. September 2016 definieren in der Messe Essen mehr als 1.000 Unternehmen aus rund 40 Nationen den Standard der zivilen Sicherheit neu. Darunter auch Mitgliedsunternehmen des BMWL Bundesverbandes Mittelständischer Werte-Logistiker.

„Wir repräsentieren die Stimme des Mittelstandes in der Bargeldlogistik. Am Stand unseres Mitgliedsunternehmens Alvara in Halle 6 stehen wir für Fragen rund um sicheren und vertrauensvollen Umgang mit Geld und Werten zur Verfügung“, betont Bernd Herkströter, BMWL-Vorsitzender.

BMWL-Mitglieder befinden sich hier:

Alvara Cash Management Group 6E27.2

Debatin 6D16

IT Kompetenz 6E27.1

Orfix Internation 6E12

Scan Coin 6E27.7

Apprich Secur 6C29

Hartmann Spezialkarosserien 6C23

Lock Your World 11B20

Mittelständische Werte-Logistiker seien häufig inhabergeführt und lokal beziehungsweise regional nachhaltig verankert. „Daher bieten unsere Mitgliedsunternehmen auch im Sinne einer Risiko-Minimierung oder Versorgungsausfall auf Grund von Streiks nachhaltige und vertrauensvolle Dienstleistungen an“, so Herkströter abschließend.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis