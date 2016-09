Messevorbericht vom 09/19/2016

Halle 1, Stand E28

UTC Geballte Brandschutz- und Sicherheitslösungen

Auch in diesem Jahr werden Chubb Deutschland, Gloria, Kidde und Marioff ihre umfassenden Lösungen aus dem Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik auf der Security 2016 in Essen präsentieren. Die Marken gehören zu UTC Climate, Controls & Security, einer Einheit der United Technologies Corporation.

Am Gemeinschaftsstand können sich Besucher vom Gesamtportfolio der UTC-Gruppe überzeugen. (Bild: UTC)

Am Gemeinschaftsstand in Halle 1 können sich Interessierte vom Gesamtportfolio der Gruppe überzeugen. Dank der engen fachlichen Zusammenarbeit und dem Know-how der Unternehmen bieten sie ein abgerundetes Dienstleistungsangebot und Produktportfolio. Mit ihren Brandschutz- und Sicherheitskonzepten sprechen sie sowohl Fachbesucher aus dem industriellen und gewerblichen Bereich als auch Privatpersonen an. Das Leistungsspektrum umfasst nicht nur eine individuelle Angebotserstellung, sondern auch die Projektierung, Installation und Montage. Im Anschluss bieten die Experten Service-Dienstleistungen an.

Ein besonderes Highlight am Messestand wird die neue elektronische Hi-Fog-Pumpeneinheit (EPU) von Marioff sein. Das Wassernebelsystem Hi-Fog bietet laut Unternehmen höchste Sicherheit und Qualität, da es Feuer zuverlässig kontrolliert und unterdrückt. Das Sprinklersystem verbraucht deutlich weniger Wasser als andere Systeme und arbeitet somit im Ernstfall sehr effizient.

Kidde bietet mit Alarmline II eine Produktweiterentwicklung zur Branderkennung mittels eines linienförmigen Wärmemelders für kommerzielle und industrielle Anwendungen an.

Gloria bietet ein maßgeschneidertes Programm für den vorbeugenden Brandschutz aus einer Hand: Das Produktprogramm umfasst tragbare und fahrbare Löschsysteme, wie Feuerlöscher, Systeme für Feuerwehrfahrzeuge und Objektschutzanlagen sowie Löschwassertechnik.

Chubb gehört zu den erfahrensten Errichtern sicherheitstechnischer Anlagen und Betreibern moderner Notrufzentralen. Das Unternehmen bietet eine herstellerunabhängige Beratung, so dass Leistungen exakt auf die gestellten Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Das umfassende Produktportfolio richtet sich sowohl an Geschäfts- als auch Privatkunden, die auf der Suche nach Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Kommunikationstechnik und Videoüberwachung sind.

