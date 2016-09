News vom 09/14/2016

Nedap Mit zukunftsorientierte Zutrittskontrolle zur Security

Nedap weiß, dass sich die Risiken ständig ändern und immer neue Sicherheitsanforderungen gestellt werden, aber die geschäftliche Kontinuität niemals gefährdet werden darf. Aus diesem Grund ist die Sicherheitsplattform Aeos so konzipiert, dass Risiken minimiert werden und ein fortschrittliches Konzept die langfristige Investition sichert.

Nedap zeigt auf seinem Security-Messestand in Essen digitalen Schutz für seine Zugriffskontrolle Aeos. (Bild: Nedap )

Auf der Security Essen wird das Unternehmen die vollständigen Integrations-möglichkeiten der Sicherheitsplattform demonstrieren. Nedap bietet seinen Kunden die Möglichkeit, beliebige Hardware- und Software-Systeme in Aeos zu integrieren und dadurch bereits getätigte Investitionen zu erhalten. Auf dem Stand werden Live-Integrationen mit Aeos-Software und Kaba-Hardware gezeigt.

Gemeinsam mit zum Beispiel Assa Abloy, Uhlman & Zacher, Dorma+Kaba und Deister hat Nedap die Open Security Standard (OSS) Association gegründet. Jeroen Harmsen, Technology Partner Manager bei Nedap Security Management, meint hierzu: „Die Standardisierung ermöglicht es den Kunden, die elektronische Offline-Schloss-Lösung ihrer eigenen Wahl in Aeos zu verwenden. Das macht denjenigen, die die Berechtigungen verwalten müssen, das Leben leichter und ist auch für die Kartenbenutzer bequem.“

Im vergangenen Juni hat Nedap eine strategische Partnerschaft mit Milestone geschlossen. Durch diese Partnerschaft verpflichtet sich das Unternehmen zu einer tiefen Integration zwischen der Videoüberwachungssoftware XProtect von Milestone und der Aeos-Zutrittskontrolle von Nedap sowie zu einer engen Zusammenarbeit in ihrem gemeinsamen Zielmärkten. „Integrierte Lösungen auf Basis echter Open-Platform-Technologie sind ein sehr wichtiger Schwerpunktbereich für uns und sehr wertvoll für unsere gemeinsamen Kunden. Dieser Wert besteht in mehr als der Summe der einzelnen Teile - die Integration selbst schafft den Mehrwert. Die Tage der proprietären Lösungen sind vorbei. Heute sind Interoperabilität und gemeinschaftlicher Fokus der Schlüssel zum Erfolg", so Thomas Lausten, Vice President EMEA bei Milestone Systems. „Initiativen wie diese sind ein klarer Vorteil für unsere stetig wachsenden Partner-Community, weil sich dadurch für die Community neue Möglichkeiten zur Bereitstellung hochwertiger Lösungen auf der Basis einer wirklich offenen Plattform-Technologie bieten."

Nedap reagiert auf das weit verbreitete Risiko digitaler Angriffe auf Zutrittskontrollsysteme und bietet nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen digitalen Schutz für seine Zugriffskontrolle Aeos. Albert Dercksen, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Nedap, erklärt, warum Aeos End-to-End-Security für die Kunden wichtig ist: „Für IT-Sicherheit und physische Sicherheit galten in der Vergangenheit unterschiedliche Regeln zum Schutz der Systeme. Moderne Zutrittskontrollsysteme sind jedoch IT-Systeme, die mit Unternehmensnetzwerken verbunden sind. Deshalb müssen sie auch wie derartige Systeme behandelt werden.“ Mit ihrem zukunftsorientierten neuen Ansatz kombinieren Nedap und sein Technologiepartner AET Europe die besten Praktiken von IT- und physischer Sicherheit zu Aeos End-to-End-Security.

Kunden, die Aeos wählen, entscheiden sich für eine völlig freie Wahl unter den Produkten und Lösungen von Drittanbietern. Sie profitieren nicht nur von den Entwicklungen, sondern auch von denen der Channel-Partner. Dank der Offenheit von Aeos können die Channel-Partner ihre eigenen Lösungen auf Basis von Aeos anbieten. Allianzpartner „nTp“ zum Beispiel verwendet Aeos als Grundlage für seine Sicherheitslösungen und bietet gleichzeitig branchenspezifische Funktionalitäten wie Workflow und Gefahrgutkontrolle an.

