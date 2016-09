Messevorbericht vom 09/14/2016

Halle 3, Stand A11

Schmeissner Neues und Erneuertes am Stammplatz

Die Schmeissner GmbH präsentiert sich in Essen mit Neuem und Erneuertem. Nach kontinuierlicher Weiterentwicklung, speziell um Installation und Montage noch weiter zu erleichtern, sind der Vitrinenmelder VM-1 und der VM-3 in dem neuen VM-4 aufgegangen. Es lassen sich nun von einem Vitrinenmelder bis zu drei Segmente oder Fachböden überwachen.

Neu in bewährtem Gehäuse: der VM-4 Vitrinenmelder überwacht Bewegung, Erschütterung und Öffnung. (Bild: Schmeissner)

Mosisys, das modulare Sicherungssystem für Ausstellungsvitrinen als jüngste Neuentwicklung der Hermsdorfer Kunstsicherungsspezialisten für Vitrinen, nutzt die Infrarotsensorik, eine für Vitrinenüberwachung und die Sicherheitstechnik optimierte Sensortechnologie. Das System ist für die Zertifizierung durch den VdS in Klasse C vorgesehen. Das Woss-KFZ erkennt den Diebstahl von ausgestellten Fahrzeugen auf Freiflächen bereits im Ansatz. Der sensible Sensor in der mobilen manipulationssicheren Sensoreinheit KFZ-TAG registriert geringe Beschleunigungen. Aktive Transponder senden Signale drahtlos bis zu 100 Meter an die Zentrale. Die Adaption geschah auf Anregung seitens der Versicherer und des Fahrzeughandels.

Die Woss-Softwareversion 2016 vereint Übersichtlichkeit der Anzeigen mit anpassbaren Protokollen. Mit den neu bis zu vier individuell programmierbaren Schaltausgänge lasen sich ebenso viele Ereignisse und Ereignisorte separiert an Managementsysteme und Meldeanlagen übergeben. Die Ereignisanzeige zeigt Lageplan oder alternativ Alarmtabelle. Neu sind ebenfalls Filter-Funktion sowie Diagramm-Funktion. Auf Drängen des Marktes und der führenden Komplettanbieter von Meldesystemen sind speziell die verschiedenen Kontakte für Einbruchmeldesysteme bereits vielfach nach EN 50131 zertifiziert. Sukzessive soll das gesamte Produktspektrum dieses Geschäftsbereiches den Vorgaben der europäischen Regelungen entsprechen.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender: