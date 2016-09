Messevorbericht vom 09/15/2016

Halle 3, Stand D49

Alina Besucherverwaltung bis Zutrittskontrolle

Zertifizierungen, wie die als „zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ für die vereinfachte Zollabwicklung (AEO), erfordern systematische Sicherheitskonzepte. Die Softwarelösungen etablieren sich in den Unternehmen zum integralen Bestandteil der Geschäftsprozesse.

Alina-Anwendungen sind modular aufgebaut und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. (Bild: Alina)

Dadurch wird das Delegieren in Kompetenzbereiche vereinfacht, die administrativen Aktivitäten werden effizienter. Das Ergebnis ist eine optimale Transparenz, verbunden mit einem hohen Sicherheitslevel. Alina-Anwendungen sind modular aufgebaut und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Speditionsdaten können per Liefer-Avis angemeldet werden, sodass die Abwicklung beim Pförtner vereinfacht und beschleunigt wird. Die Kenntnisnahme der Sicherheitsvorschriften wird mit der digitalen Unterschrift bestätigt. Das Modul Mitarbeiter-Avis bietet Personaldienstleistern die Möglichkeit, dem Unternehmen die Mitarbeiterdaten vorab zur Verfügung zu stellen. Damit werden die Personalabteilung und der Empfang entlastet, und die Fremdmitarbeiter können mit ihrem Ausweis sofort an der Zutrittskontrolle und Zeiterfassung teilnehmen. Alle Daten werden revisionssicher gespeichert und stehen für eine Reihe von Auswertungen zur Verfügung. Auf der Security Essen präsentiert Alina die Systeme auf dem PCS-Partnerstand.

