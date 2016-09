Messevorbericht vom 09/16/2016

Halle 3, Stand D69

Identa Standort-unabhängig Ausweise drucken

Als Kartenhersteller zeigt die Identa Ausweissysteme GmbH auf ihrem Messestand ihr Produktangebot an hochwertig bedruckbaren RFID-Schlüsselanhängern wie den neuen Loxx Mini Key Tag.

Am Stand werden auch bedruckbare RFID-Schlüsselanhänger, wie der neue Loxx Mini Key Tag, gezeigt. (Bild: Identa)

Ein wichtiges Thema ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für eine logische und physische Zutrittskontrolle, die auf einer multifunktionalen Chipkarte realisiert wurde. Als Hersteller der VDV-Kernapplikation auf Identifikationsmedien werden interessierte Verkehrsunternehmen oder Firmen für die Nutzung der E-Ticket-Funktionalität für ÖPNV-Netze beraten. Eine Messeneuheit stellt die Web Print Server Applikation dar, mit deren Hilfe an jedem Standort beliebig Ausweise codiert und gedruckt werden können, und das ohne vorherige Installation von Software oder Treiber am jeweiligen Standort. Eine kleine Auswahl an Kartendruckern, der leistungsfähige Retransfer-Kartendrucker Edisecure XID 8300 und der schnelle Thermosublimationsdrucker Evolis Primacy, runden das Angebot ab.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

IDENTA Ausweissysteme GmbH Steinkirchring 16

D-78056 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 7720 3909-0

Fax: +49 7720 3909-44

Web: www.identa.com

