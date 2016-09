News vom 09/19/2016

Paxton Zutrittskontrolle für die John Roan School

Die John Roan School ist eine weiterführende Gesamtschule in Greenwich im Südosten von London. Die im Jahr 1677 gegründete Einrichtung ist eine der ältesten staatlichen Schulen im Lande. Für ihren modernen Neubau in Westcombe Park und ihr vollständig saniertes Schulgebäude in Maze Hill benötigte die Schule eine modernere Zutrittskontrolllösung.

Mit der Net2-Software wird der Zutritt von über 1.600 Schülern und 300 Mitarbeitern über das Schulgelände der Londoner John Roan School gesteuert. (Bild: Paxton)

Die John Roan School beauftragte Ideal Security mit der Ausarbeitung einer Lösung, mit der die Sicherheitsbeauftragten der Schule den Personenverkehr auf dem Schulgelände verwalten und steuern konnten. Die Schüler der Einrichtung hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, Transponder und PINs untereinander auszutauschen, um dadurch Zutritt zu Sperrbereichen auf dem Gelände zu erlangen. Die John Roan School benötigte daher eine Lösung, mit der dieser Praxis ein Ende gesetzt werden konnte.

Russell Webb von der Firma Ideal Security (Kent) Ltd empfahl dazu die Integration der bestehenden Net2-Anlage der Schule mit der Identitätsmanagementplattform von Bioconnect, um ein unkompliziertes durchgängiges System für die Sicherheitsbeauftragten der Schule zu erhalten.

Net2 ist ein vernetztes Zutrittskontrollsystem, das benutzerfreundlich und flexibel konzipiert und somit für das unkomplizierte Management jeder Art von Objekt einsetzbar ist. Dank der einfachen Integrierbarkeit eines zusätzlichen Identitätsmanagementsystems in die Net2-Software bot dieses System den idealen Rahmen, um den wachsenden Anforderungen der Schule gerecht zu werden.

Die Installation von 31 Biolite-Netzlesern wurde zunächst eingesetzt, um den Verkehr der 300 Mitarbeiter an den zwei Schulen standortübergreifend zu steuern. Nach Abschluss der Integration von Bioconnect mit der Net2-Software ist das System jetzt voll betriebsfähig und steuert die Bewegung von über 1.600 Schülern und 300 Mitarbeitern über das Schulgelände.

Aufgrund der für die Biolite-Netzleser erforderlichen mehrstufigen Authentifizierung über PIN, Fingerabdruck und Token konnten die Benutzer ihre vorhandenen PINs und Tokens auch weiterhin verwenden, wobei durch die biometrische Authentifizierung ein zusätzliches Maß an Sicherheit geschaffen wurde. Mit dem neuen System kann genau protokolliert werden, wer sich auf dem Gelände aufhält, sodass Unberechtigte weder Zutritt zu gesperrten Bereichen erlangen, noch einen geliehenen Transponder verwenden können. Da die bestehenden Identifikationsvorrichtungen auch während der Integrationsphase mit den neuen Lesern benutzt werden konnten, waren Personal und Schülerschaft von diesen Umrüstmaßnahmen kaum betroffen.

Dank der einfachen Integration der Net2-Software mit der Bioconnect-Plattform konnte die John Roan School das neue System für mehr Benutzer als ursprünglich vorgesehen einrichten, noch dazu innerhalb kürzester Zeit.

Dazu sagt Russell Webb von Ideal Security: „Die Leitung der John Roan School war begeistert von der Einfachheit und Flexibilität von Net2 sowohl im Hinblick auf deren Reportingfunktionalität als auch ihre Integrationsmöglichkeiten. Bei der Integration der Bioconnect-Plattform mit der Net2-Software haben wir uns die Einfachheit, die Net2 auszeichnet, zunutze gemacht, um eine deutlich optimierte Lösung zu entwickeln und – was für die John Roan School wohl am meisten zählt – der Schule damit ein einfaches Verwaltungstool an die Hand zu geben.

