TOA Sprachalarmierung in Prosound-Qualität

Mit dem VX-3000 stellt die TOA Electronics Europe GmbH auf der Security in Essen ein neues, hochintegriertes Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem in Prosound-Qualität vor. Das Unternehmen setzt auf technische Expertise und Qualität des Sprachalarm-Portfolios.

Das VX-3000 ist ein neues, hochintegriertes Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem. (Bild: TOA)

TOA entwickelte mit dem VX-3000 ein System, das alle Funktionen einer Sprachalarm- und ELA-Zentrale in einem Gerät vereint. Die hohe Integrationsdichte und Anwendung neuester Techniken spart Platz und reduziert die Wärmeproduktion der gesamten Anlage. Durch die geringe Anzahl an verschiedenen Systemkomponenten wird die Projektierung vereinfacht und der Verkabelungsaufwand reduziert. Das beschleunigt den Aufbau einer Zentrale und senkt somit die Kosten. Auch im Hinblick auf geringe Betriebskosten und hohe Servicefreundlichkeit punktet das System: Die verlustarmen Class-D-Verstärkermodule mit drei verschiedenen Ausgangsleistungen lassen sich bei Bedarf einfach einbauen oder austauschen.

Kombiniert mit der modernen Schalttechnologie der Netzgeräte wird zudem eine deutlich verbesserte Energieeffizienz erreicht. Dank der skalierbaren System-Architektur mit bis zu 512 Zonen und 256 Sprechstellen eignet sich das System gleichermaßen für kleine wie auch große Installationen. Egal ob in Bürogebäuden, Flughäfen, Hotels, Fabriken, Schulen, oder Kaufhäusern – das VX-3000 überzeugt laut Anbieter sowohl in der Standard- als auch in der EN54-zertifizierten Version, durch den Einsatz modernster Technologien, eine erstklassige Tonqualität und hohe Zuverlässigkeit.

