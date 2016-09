Messevorbericht vom 09/21/2016

Halle 3, Stand A58

Hochiki Notfallbeleuchtung und Branddetektion

Hochiki zeigt auf der Security in Essen einige seiner aktuellen Lebensrettungssysteme, darunter Firescape und Firewave. Neben der Ausstellung seiner wichtigsten Produkte, lädt das Unternehmen auch die Besucher ein, am Stand über die neuesten Entwicklungen in der Sicherheitsindustrie zu diskutieren.

Firescape ist ein Notfallbeleuchtungssystem auf Schwachstrom-Basis. (Bild: Hochiki)

Firescape ist ein Notfallbeleuchtungssystem auf Schwachstrom-Basis, das im Vergleich weniger als fünf Prozent der CO2-Emissionen der üblichen Systemen verursacht. Das auf LED-Technik basierende Notfallbeleuchtungssystem ist darüber hinaus selbsttestend. Ebenso auf der Security Essen zu sehen sein wird Firescape Lite, ein Notfallbeleuchtungskonzept speziell für kleinere Projekte. Das kabellose System zur Brandetektion Firewave wird auch auf dem Messestand von Hochiki Europe präsentiert. Dank seiner nahtlosen Integration stellt es den Nutzern größtmögliche Flexibilität bereit, wenn es darum geht, das System mit den spezifischen Anforderungen des Gebäudes in Einklang zu bringen, in dem es eingesetzt wird.

