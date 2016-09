Messevorbericht vom 09/21/2016

Halle 3, Stand A44

Labor Strauss Fernzugriff auf Brandmeldeanlagen

Als Schwerpunkt wird Labor Strauss Sicherungsanlagenbau auf der Security 2016 das „Remote Access Tool“ für den Fernzugriff auf Brandmeldeanlagen über eine sichere Internet-Verbindung präsentieren. Damit können auf einem Smartphone, Tablet oder PC die Zustände der Brandmelderzentrale angezeigt werden.

Die vernetzbare Brandmelderzentrale Serie BC600 wird in verschiedenen Varianten gezeigt. (Bild: Labor Strauss)

Die vernetzbare Brandmelderzentrale Serie BC600 wird in verschiedenen Varianten gezeigt. Durch Vernetzung von bis zu 127 Teilzentralen können auch die größten Anlagen mit bis zu 500.000 Meldern realisiert werden. Die Kompaktzentrale BC600-1 eignet sich bestens für kleine Anlagen mit einem Loop. Für die Ansteuerung von Löschanlagen nach EN 12094-1 stehen die Löschsteuerzentralen Serie LC600 und Serie LC216 mit bis zu 127 Löschbereichen sowie optionaler Hardware-Redundanz zur Auswahl. Die kompakte Löschsteuerzentrale BC06 kann einen Löschbereich ansteuern.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die vollintegrierte Freiblaseinrichtung AFE70 für den Einsatz in beliebigen Rauchansaugsystemen. Die patentierte Konstruktion des Geräts gewährleistet eine ungehinderte Luftdurchströmung. Durch den kompakten Aufbau und die Integration aller Bestandteile in einem Gehäuse können die umfangreichen mechanischen Aufbauten und elektrischen Steuergeräte herkömmlicher Freiblassysteme eingespart werden. Die Handmelder Serie HME mit Alu-Druckgussgehäuse in modernem Design sowie das digitale Funk-Brandmeldesystem FI700/RF werden weiterhin präsentiert.

