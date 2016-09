News vom 09/14/2016

Videoüberwachung oder Videosicherheit? Das Kind beim Namen nennen

Videoüberwachung versus Videosicherheit: Immer wieder hörten wir auf Veranstaltungen oder Messen die Bitte, den Begriff "Videoüberwachung" durch "Videosicherheit" zu ersetzen. Wir gaben die Wahl über eine Umfrage an unsere Fachleser aus der Sicherheitsbranche weiter – und erhielten ein interessantes Ergebnis.

Videotechnik sorgt für Sicherheit. (Bild: Pixelio.de/ Dieter Schütz)

Auf die Frage, ob sie die Bezeichnung Videoüberwachung oder Videosicherheit für geeigneter halten, konnten die Leser auf unserem Sicherheitsportal www.sicherheit.info mit jeweils einer Stimme Partei ergreifen. 500 Leser taten genau dies.

Mit der Abgabe der 500. Stimme wurde die Abstimmung dann beendet, so dass wir nun eine Bilanz ziehen können. Dabei zeigten die Zwischenstände übrigens ganz klar, dass von Zeit zu Zeit immer wieder gewissen Tendenzen durch die geballte Aktivität der einzelnen Lobbies dazu führten, dass das Ergebnis plötzlich überraschend wieder umschlug.

Das Ergebnis unserer Abstimmung: Die Meinung, dass der Begriff Videosicherheit moderner, weniger abschreckend und thematisch umfassender sei, und die Bezeichnung Videoüberwachung ablösen sollte, teilten 40,3 Prozent unserer Leser.

Mit 48,7 Prozent war die Gruppe der Befürworter der klassischen Bezeichnung allerdings noch größer. Fast die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer stimmte dafür ab, dass Videoüberwachung als etablierter und treffender Begriff der Sicherheitsbranche erhalten bleiben sollte.

Elf Prozent der Leser, die an der Abstimmung teilgenommen haben, sahen die Diskussion über die Wortwahl indes eher pragmatisch: Ihnen waren die Begrifflichkeiten egal, solange die installierten Videokameras für die gewünschte Sicherheit sorgen.

Allen Unkenrufen über eine eher konservative Branche zum Trotz zeigt sich die Sicherheitswelt zwar aufgeschlossen, aber das etablierte Rad muss natürlich auch nicht ständig neu erfunden werden. Das Kind „Videoüberwachung“ darf also weiterhin ruhig beim Namen genannt werden. Und wer weiß – vielleicht ist der Begriff „Überwachung“ in ein paar Jahren in unserem Sprachgebrauch weitaus positiver besetzt als er es heute ist. Dann starten wir die Umfrage einfach erneut und sind auf das Ergebnis gespannt!

Britta Kalscheuer

