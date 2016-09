Produktbericht vom 09/29/2016

Löw Ergo Rund um die Uhr komfortabel sitzen

Leitstellenstühle für den Einsatz rund um die Uhr kennen keinen Feierabend und keine 40-Stunden-Woche. Sie unterliegen höchsten Anforderungen und müssen funktionieren – ohne wenn und aber.

Sie müssen speziell für die Extremsituation an Dauersitz-Arbeitsplätzen ausgerüstet sein. Dabei sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter entscheidend, die auf dem Platz arbeiten, gleichzeitig müssen auch die Forderungen des Betriebes sowie wirtschaftliche Bedingungen erfüllt sein. Löw-Ergo bietet Leitstellenstühle, die auf der Entwicklung von Fahrzeugsitzen für Industrie-, Bau- und landwirtschaftliche Fahrzeuge basieren. Das Sortiment ist damit die qualifizierte Lösung für hochbeanspruchte Rund-um-die-Uhr-Arbeitsplätze.

Leitstellenstühle werden an Arbeitsplätzen eingesetzt, die weit über einen Acht-Stunden-Tag hinaus besetzt sind: So zum Beispiel bei Notdienst-Zentralen und zentralen Leitstellen in Unternehmen und Kommunen. Dort arbeiten immer mehrere Menschen wechselnd an einem Platz. Und jeder benötigt seine optimale persönliche Sitzposition für ermüdungsfreies Arbeiten.

Leitstellenstühle von Löw Ergo sind darauf ausgelegt, dass sie bei jedem Schichtwechsel und Personalwechsel erneut auf anderes Körpergewicht, andere Größe und andere Körperproportionen eingestellt werden. Dafür sind die Stühle vielfach einstellbar: Sitzhöhe, Rückenlehnen und Armlehnen werden stufenlos in Höhe und Neigung angepasst. Darüber hinaus sind Sitzneigung und Sitztiefe sowie Höhe und Neigung der Kopfstützen verstellbar, während die luftgefederte Bandscheibenstütze die Entlastung des unteren Rückens reguliert.

Die Synchronmechanik mit der achtstufigen Gewichtseinstellung zwischen 50 und 200 Kilogramm sorgt schließlich für die richtige Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne und ermöglicht zudem das aktive Wippen zur Entspannung. Da ist die beste Sitzposition problemlos zu finden, und man kann sie auch beim nächsten Dienst schnell wieder herstellen. Großen Einfluss auf den Komfort hat aber auch die körpergerechte Polsterung mit dem atmungsaktiven Bezug, der Feuchtigkeit abführt und ein angenehmes Sitzklima bringt.

Bedeutsam sind auch die robusten Sitzbezüge, die selbst grobe Beanspruchungen schadlos hinnehmen. Für starke Dauerbelastung durch Schutzbekleidung aus schweren Materialien und durch persönliche Ausrüstung wie Funkgeräte, Werkzeuge oder Waffen, bietet Löw-Ergo auch Leitstellenstühle mit seitlichem Rindsleder-Bezug an.

Löw Ergo Leitstellenstühle sind zertifiziert vom British Office Chair Institute, das Bürostühle nach den hohen europäischen und britischen Standards prüft. Auf alle Leitstellenstühle gibt Löw-Ergo eine fünfjährige Garantie bei allgemeiner Büro-Nutzung, während bei Dauereinsatz 24 Stunden und sieben Tage pro Woche eine zweijährige Garantie gilt.

