Produktbericht vom 09/29/2016

Ole Wolff Multifunktions-Sirene im Unterputz-Schalter-Design

In der Welt der akustischen Signalgeber hat sich in den letzten Jahren die Unterputzsirene von Ole Wolff Elektronik GmbH immer mehr etabliert. Eine besondere Anwendung ist der Einsatz der Unterputzsirene in der Elbphilharmonie Hamburg.

Die Multifunktions-Sirene im Unterputz-Schalter-Design. (Bild: Ole Wolff)

Die Anforderungen an moderne Gebäudesicherheit sind im Allgemeinen bekannt. Die wichtigen Parameter bei einer Multifunktions-Sirene sind: geringer Stromverbrauch mit optimaler Lautstärke, ansprechendes Design und günstiges Preis-Leistungsverhältnis. Mit der Design-Anpassung der Multifunktions-Sirene an die Schalterprogramme der bekanntesten europäischen Schalterhersteller können weitestgehend die Forderungen der Ingenieur- und Architektenbüros erfüllt werden. Die VdS-Zertifizierung wurde speziell für Designs der Firmen A. Jung, Gira, Busch-Jaeger und Feller erteilt (VdS-Nr.: G210090).

Weitere Eigenschaften sind:

28 Töne (DIN-Ton mit neun Milliampere bei zwölf Volt und 15 Milliampere bei 24 Volt)

regelbare Lautstärke bis maximal 107 dB/A bei einem Meter

internationales Notsignal für Evakuierung

Programmierung mit DIL-Schalter - zwei Töne ansteuerbar

einfache Installation in einer 60 Millimeter UP-Standard-Dose.

Der Einsatz der Unterputzsirene erfolgt hauptsächlich in automatischen Brandmelde- und Einbruchsystemen. Durch die integrierte Kompaktheit und das ansprechende, flexible Design werden bei diesem Produkt laut Anbieter neue Maßstäbe gesetzt.

