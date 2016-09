Produktbericht vom 09/16/2016

Sectex Kabelloses Perimeter-Sicherheitssystem

Seit dem September 2016 ist die Sectex GmbH exklusiver Distributor für das Hydra-Perimeter-Sicherheitssystem, das gänzlich ohne Kabel auskommt und über ein intelligentes Funknetzwerk gesteuert wird.

Die Dualsensoren des Hydra-Perimeter-Sicherheitssystems kommunizieren kabellos. (Bild: Sectex)

Die Installation von herkömmlichen Systemen zur Freigeländesicherung sind meist teuer und aufwendig in der Installation. Das Hydra-Perimeter-Sicherheitssystem ist laut Anbieter in allen Bereichen flexibel und kostengünstig einsetzbar und ohne Probleme in fast alle bestehenden Alarm- und Videosysteme integrierbar.

Die Installation des Systems ist in kürzester Zeit erledigt: unter 24 Stunden für das gesamte technische Setup. Dabei garantiert das System Zuverlässigkeit und Sicherheit für jede abzudeckende Größe von Objekten. Die Kosten sinken durch nicht benötigte Kabel, eingesparte Arbeitszeit und Material auf ein Minimum bei höchster Sicherheit.

Die Dualsensoren (PIR/Beschleunigung) kommunizieren miteinander und tauschen Informationen untereinander aus. Im Gegensatz zu Punkt-zu-Punkt-Funknetzwerken, hält das Mesh-Funknetzwerk mehrere unabhängige Verbindungen zum Gateway aufrecht und nutzt automatisch die effektivste. Durch den ständigen Wechsel der Frequenzen und Verschlüsselung bietet das Hydra-Perimeter-Sicherheitssystem eine laut Anbieter absolut sichere Kommunikation.

