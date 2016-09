News vom 09/19/2016

VSW BW Fachtagung für Objekt-und Teamleiter im Sicherheitsbereich

Der VSW BW lädt am 6./7. Oktober 2016 zur Fachtagung für Objekt- und Teamleiter im Sicherheitsbereich nach Augsburg.

Die Tagung richtet sich an (Nachwuchs)-Führungskräfte der privaten Sicherheitswirtschaft. (Bild: S. Hofschlaeger/Pixelio)

Die sich kontinuierlich verändernden Rahmenbedingungen und die wachsenden Ansprüche erfordern eine hohe persönliche und fachliche Kompetenz moderner Führungskräfte.

Dieses Seminar vermittelt praxisorientiert das erforderliche fundierte Wissen für die speziellen Anforderungen an Führungskräfte und basiert auf den Erkenntnissen der modernen Führungspsychologie sowie den Erfahrungen erfolgreicher Führungstätigkeit in der privaten Sicherheitswirtschaft und in großen und mittelständischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft.

Kompetentes Führen unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden sowie des eigenen Unternehmens, aber auch der Mitarbeiter, erfordert den Einsatz der richtigen Führungsstrategien und Führungstechniken. Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmern das erforderliche Handwerkszeug, um Mitarbeiter professionell, selbstsicher und Gewinn bringend zu führen und anzuleiten.

Zudem ermöglicht es den Erfahrungsaustausch mit anderen Führungskräften sowie die Ausarbeitung von Lösungsstrategien zu konkreten Praxisfällen der Teilnehmer.

Die Referate behandeln unter anderem die Themen schwierige Mitarbeitergespräche, Arbeitsrecht und Bedrohungsmanagement.

