Messevorbericht vom 09/19/2016

Halle 2, Stand C14

Sony 4K-Lösungen für Städte, Einzelhandel und Logistik

Auf der Security Essen 2016 demonstriert Sony anhand realistischer Anwendungsumgebungen wie 4K-Videoüberwachung unsere Städte sicherer machen kann. So zeigt der Hersteller seine beiden 4K-Netzwerkkameras UMC-S3C und SNC-VB770.

Sony Professional ist vom 27. bis 30. September 2016 in Halle 2 am Stand C14 auf der Security in Essen zu finden. (Bild: Sony)

Beide Kameras vereinen eine sehr hohe Empfindlichkeit und Auflösung miteinander und ermöglichen es, sogar bei herausfordernd niedrigen Lichtverhältnissen Details einzufangen. Die erste mobile 4K-Videokamera UMC-S3C von Sony ist in der Lage, bei 4K-Farbvideoaufnahmen gleichzeitig eine gute Empfindlichkeit und Auflösung zu gewährleisten. Die kompakte und leichte Videokamera bietet laut Sony die höchste Empfindlichkeit in ihrer Klasse bei Mindestlichtstärken von weniger als 0,004 Lux (ISO 409600). Der eingebaute 35-Millimeter-Vollformatsensor mit zwölf Megapixeln und die Bildverarbeitung eignen sich neben der Überwachung von Verkehrsknotenpunkten oder gewerblichen Flächen auch für viele weitere Anwendungen wie Katastrophenbewältigung, Wildtierbeobachtung, Landschaftskartierung oder Live-Aufnahmen. Die mobile Kamera kann problemlos an beweglichen Objekten wie Fahrzeugen oder Drohnen befestigt werden.

Auch die SNC-VB770 wird einen „Ehrenplatz“ auf dem Stand erhalten. Messebesucher erfahren, wie die 4K-Netzwerkkamera selbst unter extrem ungünstigen Lichtverhältnissen scharfe, klare Details mit vollem Farbumfang in 4K-Auflösung erfasst. Die Kamera verfügt über einen 35-Millimeter-Exmor-CMOS-Vollformatsensor mit zwölf Megapixeln, der bei fast vollständiger Dunkelheit deutlich mehr Licht erfasst als herkömmliche Kamerasensoren.

Interessierte können in Essen die Vorteile von Intelligent Cropping und Intelligent Coding, die hohe Empfindlichkeit von Vollformatsensoren sowie die Auswirkungen von Intelligent Scene Capture und Multi-Tracking entdecken. Diese Funktionen sind ideal für anspruchsvolle Stadtüberwachung, kritische Infrastrukturen und den Transportbereich.

Neben den Full HD- und 4K-Videoüberwachungskameras bietet das B2B-Lösungsportfolio von Sony zahlreiche Vorteile für Einzelhändler und kleinere Unternehmen. Mithilfe der „Add-on“-Anwendung können die Benutzer die Live-Anzeige und -Aufnahme direkt von IP-Kameras von Sony auf Bravia Professional 4K-Displays nutzen. Externe PCs oder Decoder-Hardware sind hierfür nicht erforderlich.

Die 4K-Kameras von Sony sind auch für eine breite Palette von Überwachungsanwendungen im Logistikbereich geeignet, die weit über die Videoüberwachung hinausgehen. So zeigt Sony auf, welche Vorteile Unternehmen haben können, die Objektverfolgungs- und Barcode-Leseanwendungen einsetzen.

Im Bereich Stadtüberwachung zeigt der Hersteller seine erste 4K-Videoüberwachungskamera, die SNC-VM772R mit Intelligent Scene Capture, sowie Full-HD-Modelle wie die SNC-VB632D. Mit diesen Lösungen erzielen Nutzer detailreiche Bilder in vielen städtischen Überwachungsanwendungen – egal ob bei Tag oder bei Nacht.

