News vom 10/07/2016

Geutebrück Exklusivvertrieb in Österreich

Geutebrück-Lösungen sind in Österreich künftig exklusiv über den dortigen Distributionspartner Smartcardsolution GmbH zu beziehen. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten die Geschäftsführer beider Firmen auf der Security 2016.

Auf die Vertragsunterzeichnung stießen die Partner von Smartcardsolution und Geutebrück während der Security 2016 an. Von links: Bernhard Bachofner, Joachim Platten, Mario Egger, Christoph Hoffmann, Ellen Kreitz, Rainer Klöckner und Katharina Geutebrück. (Bild: MG)

Seit dem 1. Oktober 2016 vermarktet die Firma Smartcardsolution GmbH exklusiv Geutebrück-Lösungen in Österreich. Am 29. September unterzeichneten dazu Katharina Geutebrück, Geschäftsführerin von Geutebrück, und Bernhard Bachofner, Geschäftsführer der Smartcardsolution GmbH, einen exklusiven Distributionsvertrag auf der Security 2016 in Essen. Smartcardsolution erweitert mit den Videolösungen sein bisheriges Angebot. Das Unternehmen bietet traditionell Ausweiskarten und RFID-Medien, Branchen-Lösungen, Kartendrucker sowie IT-Security-Services an.

„Ich freue mich sehr, dass wir Geutebrück in Österreich repräsentieren dürfen. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden hochwertige Lösungen, die deren Wertschöpfungsprozesse optimieren. Geutebrück ist ein vertrauensvoller Partner, mit dem wir unsere Kunden begeistern!“, skizziert Bernhard Bachofner, Geschäftsführer Smartcardsolution GmbH, seinen Ansatz. Und Katharina Geutebrück, Geschäftsführerin der Geutebrück GmbH, ergänzt: „Mit Smartcardsolution haben wir einen exklusiven Distributionspartner gefunden, der mit unseren Lösungen den österreichischen Markt begeistern wird. Smartcardsolution kann durch die Nähe zu den Kunden und der Präsenz am Markt den Anwendern und Errichtern einen intensiven und individuellen Service bieten.“

