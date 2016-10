News vom 10/07/2016

Assa Abloy Sicherheitstechnik Schatzsuche auf Zeche Zollverein

Während ihres jährlichen Partnership-Events, hat die Assa Abloy Sicherheitstechnik am Vorabend der Security Essen ihre zehn kompetentesten Vertriebspartner in der Zeche Zollverein ausgezeichnet. Den ersten Platz erreichte die Schmidt + Meldau GmbH aus Köln. Begleitet wurde die Veranstaltung von einer Schatzsuche rund um das Thema Service und Dienstleistungen.

Seine Vertriebspartner lädt Assa Abloy jährlich zu seinem Partnership-Event ein, in diesem Jahr am Vorabend der Security Essen auf Zeche Zollverein. (Bild: Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH)

Mit Begeisterung verfolgten die Besucher die abwechslungsreiche Veranstaltung, die neben den Prämierungen auch Podiumsdiskussionen aus branchenfremden Bereichen bot. „Blickwinkel verändern heißt Schätze entdecken“, lautete das Motto des diesjährigen Events. Hierbei ging es vor allem um Dienstleistungsschätze, die die Partner von Assa Abloy für ihre künftigen Angebote nutzbar machen können. Für die Kunden eine gute Gelegenheit, das Thema Service und Dienstleistungen auf eine völlig neue Weise zu betrachten. „In den Unternehmen unserer Partner liegen sehr viele Schätze im Verborgenen. Dabei geht es natürlich nicht um Bodenschätze, sondern um Dienstleistungen, die die Partner in Zukunft gewinnbringend nutzen können“, erklärt Michael Buchholz, verantwortlich für das Partnership-Programm bei der Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH in Berlin. „Wir unterstützen unsere Vertriebspartner stets dabei, ihren Kunden ein Mehr an Beratung und Service bieten zu können.“

Wertschätzung fördert die Zusammenarbeit

Teil des Assa Abloy Partnership-Programms ist die Meisterschaft, an der alle Kompetenzpartner automatisch teilnehmen. „Welches Unternehmen sich in der Partnership-Meisterschaft erfolgreich platzieren kann, wird aus den Kategorien Kompetenz, Aktivität und Erfolg ermittelt“, so Buchholz: „Wenn sich unsere Partner besonders engagieren und erfolgreich sind, wollen wir das natürlich belohnen – denn Wertschätzung fördert die Zusammenarbeit.“ Die besten Werte in diesem Jahr erzielte die Schmidt + Meldau GmbH aus Köln.

Die zehn besten Vertriebspartner 2016 von Assa Abloy. (Bild: Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH)

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach 2009 und 2013 erneut den ersten Platz in der Partnership-Meisterschaft errungen haben und somit unsere kontinuierliche Spitzenleistung als kompetenter und serviceorientierter Leistungspartner Anerkennung findet. Unser Dank gilt unseren Mitarbeitern und natürlich ganz besonders unseren Kunden, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre”, freut sich Klaus Ahrens, Geschäftsführer der Schmidt + Meldau GmbH.

Zu den Top Ten zählen 2016 zudem die Unternehmen Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co.KG, Guett-Dern GmbH, Kilbinger Neuss KG, Löseke & Sohn GmbH, Saarbrücker Schlüsseldienst GmbH, Becker Sicherheitstechnik GmbH, OpenSecure GbR, Knorr Sicherheitstechnik GmbH und Betz & Co. GmbH.

Partner profitieren von persönlicher Betreuung

Das Partnership-Programm der Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH besteht aus einem bundesweiten Netzwerk zertifizierter Partner in den Bereichen mechatronische und elektronische Schließanlagen sowie Zutrittsmanagement. Die Zusammenarbeit wird effektiv gestaltet, um Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen. Die persönliche Betreuung und spezielle Förderung von Kunden und Endanwendern ist in mehrstufigen Vertriebsmodellen nach Überzeugung des Unternehmens heute nötig und auch ausdrücklich gewünscht.

„Unsere Partner profitieren durch exklusive Informationen über Produktneuheiten, technische Weiterentwicklungen und Markt-Trends“, weiß Buchholz. „Assa Abloy unterstützt zertifizierte Partner bei ihren Marketingmaßnahmen oder mit Messematerialien. Das sehen sie klar als Wettbewerbsvorteil.“ Für gleichbleibend hohe Qualitätsstandards innerhalb der Partnerschaft ist ein jährliches Zertifizierungstraining obligatorisch.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis