Absicherung von Verkehrswegen Zur besten Lösung kombiniert

Zum Schutz von Vermögenswerten auf Park- und Abstellflächen gibt es wirksame und effiziente Möglichkeiten. Dafür stehen innovative Produkte und Lösungen zur Verfügung, die bei fachgerechter Planung und Installation die Probleme weitestgehend beseitigen können und einen wirklichen Mehrwert bieten.

Absicherung eines Seehafens: Das Flexzone-Zaunsystem von Senstar sichert den Außenbereich (rot), das Omnitrax-Bodendetektionssystem besondere Zonen im Innenbereich (blau). (Bild: Senstar)

Bedenkt man die Höhe der Vermögenswerte die auf Verkehrsflächen des Transportwesens sowie Park- und Abstellbereichen von Produktions- und Logistikarealen stehen, sollte eigentlich eine vernünftige und zeitgemäße Absicherung dieser Bereiche als unabdingbar und unumgänglich vorausgesetzt werden. Dass dem oftmals noch nicht so ist, zeigen die zahlreichen Meldungen und Vorfälle von Vandalismus und Zerstörungen, Sabotage und Diebstahl. Nicht nur die direkten monetären Schäden sind immens ,auch die Folgeschäden, welche aus Unterbrechungen von Lieferketten, Zeitverlusten und administrativen Vorgängen herrühren, sind beträchtlich.

Vorbeugende Maßnahmen

Dabei gibt es effiziente und wirkungsvolle Maßnahmen, nämlich den Einsatz von hochwertiger Sicherheitstechnik, um hier vorbeugend tätig zu werden und jegliche Art von Vorfällen weitestgehend auszuschließen. Eine Investition in Sicherheitstechnik hat sich bereits dann bezahlt gemacht, wenn auch nur eine gezielt geplante Störung nicht durchgeführt werden konnte, weil eine Alarmierung stattgefunden und dies verhindert hat. Dabei lässt sich eine gut geplante und errichtete Anlage bei geringen Wartungs- und Erhaltungsmaßnahmen zudem über einen sehr langen Zeitraum, oftmals Jahrzehnte, wirkungsvoll nutzen.

Die Absicherung von Park-, Abstell- und Lagerflächen stellt in den wenigsten Fällen große Herausforderungen an die Ästhetik der Sicherungsmittel und deren Einfügung in die Umgebung dar, sondern das optische Erscheinungsbild der Anlage sollte hier bereits ein Aspekt der Visualisierung von juristischen Grenzen und der gebotenen Wachsamkeit der Betreiber sein. Besonders geeignet scheinen also jedwede Art von mechanischen Barrieren und hier – an erster Stelle – mechanische Zäune zu sein. Um jedoch über den rein abschreckenden Effekt hinausgehen zu können, müssen diese Zäune mit einer elektronischen Komponente zu „intelligenten“ Sicherheitsinstallationen und -anlagen aufgerüstet werden, die jegliche Form von unberechtigtem Überwindungsversuch melden können.

Elektronische Sensorsysteme für Zaunsicherung in Kombination mit Videosystemen haben sich hier als Mittel der Wahl herauskristallisiert und erfolgreich ihren Platz gesichert, da diese nahezu auf jeden Zauntyp, jede Zaungröße und Zaunlänge perfekt individuell abgestimmt und parametriert werden können. Durch die metergenaue Lokalisierung eines Ereignisses oder einer Störung am Zaun und die anschließende Verifikation durch die Videokamera können bedarfsgerecht die entsprechenden Abwehrmaßnahmen eingeleitet und so bereits im Vorfeld der zu schützenden Güter, dem Perimeter also, dem Ereignis begegnet werden.

Worauf es ankommt

Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob die Zaunsysteme auf konventionellen, Sensordraht- oder faseroptischen Signal- und Datenübertragungen basieren. Die wesentlichen Merkmale sollten die qualitativen hochwertigen Produkteigenschaften sowie eine sach- und fachgerechte Planung, Installation und Parametrierung sein. Sind juristische Außengrenzen bereits weiträumig abgesichert und sollen innerhalb dieses Bereiches noch weitere Areale zusätzlich abgetrennt oder speziell gesichert werden, etwa während der Nacht oder an Wochenenden, bieten sich Bodendetektionssysteme an.

Diese werden unsichtbar im Boden verlegt und bilden dabei ein definiertes hochfrequentes Feld um den abzusichernden Bereich, welcher nicht zu überwinden ist, ohne dabei bemerkt zu werden. Bodendetektionssysteme sind zudem immer dann gefragt, wenn ästhetische Forderungen an die Umgebung eine Rolle spielen und die optische Erscheinung eines Sicherheitssystems nicht erwünscht ist. Hierbei spielt das Medium des Untergrunds keine Rolle, die Systeme funktionieren in Mutterboden, Asphalt und Beton gleichermaßen zuverlässig und machen überall ein unbemerktes Überwinden nahezu unmöglich. Selbst der Wechsel zwischen unterschiedlichen Verlegemedien innerhalb einer Detektionszone ist unerheblich und ohne Einfluss auf das Detektionsverhalten und die Wirkungsweise des Gesamtsystems.

Dabei spielen auch die klimatischen Gegebenheiten keine Rolle für die Detektionseigenschaften, das heißt im Sommer bei Trockenheit und Regen wie im Winter bei Eis und Schnee arbeiten diese Systeme zuverlässig und beweisen dies auf zahlreichen Anlagen in allen klimatischen Regionen dieser Erde eindrucksvoll. Auch hier gilt: Die äußerst hohe Detektionswahrscheinlichkeit in Kombination mit geringster Fehlalarmquote setzen eine fachgerechte Produktauswahl und Installation voraus. Diese Systeme funktionieren über sehr lange Zeiträume fehlerfrei und rechtfertigen damit auch höhere Investitionskosten.

Nicht nur eine Lösung

Da es Sicherheitslösungen für den Außenbereich nicht von der Stange oder fertig aus dem Baukasten zu kaufen gibt, sind bereits im Vorfeld einige Überlegungen anzustellen bezüglich der gewünschten und notwendigen Erfordernisse unter den anzutreffenden und vorhandenen Bedingungen. Dies gilt natürlich umso mehr, als dass grundsätzlich keine Anlage mit der anderen vergleichbar ist und ihre eigenen Besonderheiten bedingt durch die jeweiligen Umgebungsbedingungen aufweist. Sind diese Entscheidungen einmal getroffen, werden die jeweils besten Kombinationen aus technischen Lösungen und Prozessen für die einzelnen Sektionen des Perimeters definiert und umgesetzt.

Die beste Lösung im Allgemeinen gibt es nicht, es ist jeweils ein Zusammenwirken verschiedener technischer Ausstattungen, die in ihrer Kombination eine effektive Sicherheitsstruktur ermöglichen und den Perimeter zu einem abgesicherten Bereich gestalten. Die allermeisten hochwertigen Sensorsysteme können über Schnittstellen miteinander verbunden und betrieben werden und eignen sich somit perfekt abgestimmt für jede Art von Anwendung und Einsatzzweck, natürlich auch in Kombination und im Zusammenspiel mit übergeordneten Alarm- und Einsatzzentralen der unterschiedlichsten Hersteller.

Hochwertige Systeme zeichnen sich also dadurch aus, dass sie nach kompetenter Planung und Installation mit geringstem Wartungs- und damit Kostenaufwand selbst über Jahrzehnte zuverlässig funktionieren und dazu beitragen einen hohen Standard an Sicherheit zu gewährleisten. Senstar als globaler Anbieter und Spezialist für Perimetersicherung bietet in seinem Portfolio Lösungen für die vielfältigsten Anlagen und Erfordernisse.

Martin Vogler, Kaufmännischer Leiter der Senstar GmbH

