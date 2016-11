Sicherheitsdienstleister Aktive Partnerschaft

Fachartikel aus PROTECTOR 11/2016, S. 67

Langfristige Geschäftsbeziehungen zu den Kunden sind für ein mittelständisches Sicherheitsunternehmen eine wichtige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg und das Bestehen auf dem Markt. In einem gegenseitigen Geben und Nehmen können auf beiden Seiten Prozesse optimiert werden.

Es gilt, Lösungskonzepte zu bieten, die zu mehr Sicherheit und Qualität und weniger Kosten führen. (Bild: Arndt )

Seit über 50 Jahren unterhält Arndt Sicherheit und Service eine Geschäftsbeziehung mit der Siemens AG. Dass der Auftrag in diesen Jahren nicht nur erhalten geblieben ist, sondern kontinu-ierlich sowohl inhaltlich als auch regional erweitert wurde, hat verschiedene Gründe.



Die kundenseitigen Erfolgsfaktoren:

Professionalität: Bei Siemens liegt die Verantwortung für die Sicherheit in den Händen von Profis. Wir sind mit den Ansprechpartnern auf Augenhöhe und müssen nicht erst für die Sicherheitserfordernisse werben, sondern können die Sicherheit der Standorte gemeinsam gestalten.

Klare Vorgaben: Wir erhalten klare Vorgaben und Maßstäbe und einen festen Handlungsrahmen. Dies erleichtert es uns, unsere Leistungen permanent zu messen und zu korrigieren.

Offenheit für Innovationen: Affinität für Technik und Innovationen ist in einem High- Tech-Konzern wie Siemens eine Selbstverständlichkeit. Wir rennen quasi offene Türen ein, wenn wir technische Innovationen und neue Ideen an unsere Ansprechpartner herantragen. Als professioneller Sicherheitsdienstleister ist es allerdings unsere Bringschuld, Aufträge nicht einfach nur „laufen zu lassen“, sondern aktiv mit zu gestalten. Dazu gehört, den Entwicklungen im Hinblick auf die Sicherheitslage, gesellschaftlichen Veränderungen und technologischem Fortschritt nicht nur hinterherzulaufen, sondern mögliche Veränderungen zu antizipieren und Antworten auf Fragen zu finden, bevor diese überhaupt von unseren Kunden gestellt werden. Die auftragnehmerseitigen Erfolgsfaktoren:

Kundenorientierte Auswahl und Qualifikation der Mitarbeiter: Die Mitarbeiter, die in den Siemens-Standorten eingesetzt werden, müssen nicht nur hinsichtlich ihrer Qualifikation dem Anforderungsprofil entsprechen, sondern auch mit ihren persönlichen Eigenschaften.

Permanente Weiterbildung: Regelmäßige Schulungen nach einem abgestimmten Weiterbildungsprogramm halten das Wissen der Mitarbeiter nicht nur auf dem Stand, sondern passen dies an die Sicherheitslage, den technologischen Fortschritt und die Veränderungen in den betreuten Standorten an.

Objektleitung und Ansprechpartner: Ein ursprünglich in nur einem Standort eingesetzter Objektleiter hat seine Führungsaufgaben so erfolgreich wahrgenommen, dass er inzwischen standortübergreifend die Funktion eines Auftragsmanagers wahr nimmt und für den Kunden der wichtigste Ansprechpartner von Arndt ist.

Permanente, konstruktive Kommunikation: Mit häufigen und regelmäßigen Servicegesprächen halten wir den Kontakt zu unseren Ansprechpartnern. Dieser beständige Dialog ist ein wesentlicher Faktor für eine beständige Anpassung der Leistungen an die Erfordernisse und eine rasche Korrektur von Fehlern.

Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsoptimierungen: Durch die Nutzung von Synergien zwischen Standorten und Funktionen sowie einem erweiterten Einsatz von Sicherheitstechnik konnten wir Kostenoptimierungen in sechststelliger Höhe erzielen. In Zusammenarbeit mit den Siemens-Ansprechpartnern konnten wir folgende Verbesserungen realisieren:

Anhebung der Mitarbeiterqualifikation und -entlohnung und damit Steigerung von Motivation, Sicherheit, Service und Qualität. • Einsatz von Werkschutzmeistern als Objektleiter.

Einsatz des Arndt-Online-Wächterkontrollsystems mit Echtzeittracking, Informationsübermittlung und -auswertung.

Einsatz unseres Online-Portals für den Kunden, unser Management und unsere Mitarbeiter für einen ständigen Informationsfluß bezüglich Dienstplanung, Mitarbeiterqualifikationen und die aktuelle Sicherheitslage.

Entwicklung eines Siemens-spezifischen Security Reports.

Vor allem die fortschreitende Digitalisierung aller Dienstleistungsprozesse und der Einsatz immer effektiverer Technik werden in Zukunft weitere Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit und eine Steigerung von Sicherheit und Qualität bringen. So erproben wir derzeit gemeinsam mit Siemens den Einsatz von Kameradrohnen im industriellen Werkschutz.

Thomas Lechner ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Arndt Sicherheit und Service GmbH & Co. KG

