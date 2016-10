News vom 10/18/2016

Dormakaba Mit Plan in die digitale Zukunft

Während einer sehr gut besuchten Pressekonferenz informierte Dormakaba auf der Security 2016 ausführlich über die wirtschaftlichen Ziele in naher Zukunft. Zudem präsentierte das neu formierte Unternehmen erstmals die gesamte Breite seines umfangreichen Produkt- und Lösungsportfolios, das Besucher auch virtuell erleben konnten.

COO Dieter Sichelschmidt erläuterte die Strategie und die wirtschaftlichen Ziele von Dormakaba. Nach der Zusammenführung der beiden Traditions-unternehmen – Kaba blickt auf mehr als 100, Dorma gar auf mehr als 150 Jahre Firmengeschichte zurück – sei es nun „enorm wichtig, das neue Branding nach vorne zu bringen“, betonte Sichelschmidt. „Unser Ziel sind die Top drei der Branche, und diese Position wollen wir nicht nur halten, sondern ausbauen“.

Ein entscheidender Punkt auf dem Weg dorthin, sei die Beibehaltung „der Innovationsführerschaft“, so Sichelschmidt. „Innovation ist ein Treiber für uns, ohne sie wären wir heute nicht dort, wo wir sind“. Zwischen vier und fünf Prozent des Jahresumsatzes, der im ersten gemeinsam Geschäftsjahr über 2,3 Milliarden Schweizer Franken betragen hat, werde man in die Produktentwicklung investieren, kündigte der COO von Dormakaba an.

CTO Andreas Häberli erläuterte anschließend den Fokus der Forschung und Entwicklung von Dormakaba vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Das Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing, Indstrie 4.0 und Virtual Reality würden in den kommenden Jahren zu grundlegenden Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft führen, böten aber auch „unglaubliches Potential“, ist Häberli überzeugt.

Entsprechend innovativ präsentierte sich Dormakaba auf seinem Messestand, wo Besucher unter anderem die Möglichkeit bekamen, die gezeigten neuen Lösungen, etwa das webbasierte Zutrittssystem Kaba Exivo, elektronische Beschläge, oder die Hotellösung Mobile Key in Virtual Reality Anwendungen live zu erleben.

