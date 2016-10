Produktbericht vom 10/26/2016

Dictator Montagewinkel für Türdämpfer an Schiebetüren

Dictator Türdämpfer können jetzt dank neuer Montagewinkel für Schiebetüren und für die Rückseite von Drehtüren an noch mehr Türen eingesetzt werden. Türdämpfer steuern den Schließvorgang von Drehtüren so, dass diese nicht mehr zuknallen und gleichzeitig komplett geschlossen und zugehalten werden.

Der Türdämpfer V 1600 fängt die Tür kurz vor der geschlossenen Position ab und schließt sie dann kontrolliert. (Bild: Dictator)

Heutzutage kommen immer häufiger Schiebetüren zum Einsatz. Viele Schiebetüren sind sehr leichtgängig, damit sie mit geringem Kraftaufwand geschlossen werden können. Dadurch beschleunigen sich die Türen jedoch sehr schnell, stoßen mit Schwung gegen den Türrahmen und springen dann wieder auf.

Der Dictator Türdämpfer V 1600 fängt die Tür kurz vor der geschlossenen Position ab und schließt sie dann kontrolliert. Die Schiebetür knallt nicht mehr zu, sondern schließt geräuschlos und wird durch den Türdämpfer anschließend geschlossen gehalten.

Die Montage des Türdämpfers ist auch nachträglich problemlos möglich. Dazu wird der neu entwickelte Montagewinkel für Schiebetüren seitlich an der Tür befestigt. Er ist aus Edelstahl und ist daher kompatibel zu den unterschiedlichsten Oberflächen. Die Dämpfungskraft des Türdämpfers ist einstellbar, so dass immer ein optimaler Schließverlauf erreicht wird.

Der Türdämpfer R 1400 wird im Gegensatz zu den anderen Türdämpfer-Modellen auf der „Türrückseite“ angebracht. Damit ist er die Lösung, wenn der Türdämpfer auf der anderen Türseite aus optischen Gründen nicht erwünscht ist oder aufgrund ungünstiger Platzverhältnisse nicht montiert werden kann.

Bisher konnte der Türdämpfer nur bei aufliegenden Türen eingesetzt werden, da der zugehörige Einlaufhaken von unten oder von der Seite am Türrahmen befestigt werden musste. Der neu entwickelte Montagewinkel aus Edelstahl erlaubt nun auch den Anbau an gleichliegenden Türen. Der Einlaufhaken kann auf verschiedenen Höhen hinten am Rahmen befestigt werden.

