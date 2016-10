Produktbericht vom 10/27/2016

Indexa Funk-Überwachungskameraset in HD

Das Überwachungskameraset DW600 von Indexa ermöglicht App-basierte Videoüberwachung in HD-Auflösung. Zahlreiche Funktionen der Überwachungskamera können auf dem im Set enthaltenen Multifunktionsmonitor oder aus der Ferne per Smartphone-App bedient werden.

Das Überwachungskameraset DW600. (Bild: Indexa)

Die Qualität der Aufnahmen überzeugt nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht. Dank der in die Kamera integrierten Infrarot-LED und insbesondere des Weißlicht-LED-Strahlers sind auch bei Dunkelheit farbige Aufnahmen und eine erweiterte Sicht möglich.

Neben der Aktivierung des Strahlers sind auch Zeitpunkt und Dauer der Aufnahmen per Monitor oder App nach Belieben einstellbar: So kann beispielsweise ein individueller Zeitplan für jede in das Funk-System integrierte Kamera erstellt werden. Selbstverständlich können die Aufnahmen auch manuell oder bei Bewegungserkennung durch den integrierten PIR-Bewegungsmelder aufgezeichnet werden. Sobald die Kamera eine Bewegung registriert, kann automatisch eine Benachrichtigung auf Monitor oder Smartphone erfolgen.

Besonders hilfreich ist die Wechselsprechfunktion der Funk-Überwachungskamera, durch die beispielsweise mit Besuchern vor der Haustüre kommuniziert werden kann. Bild und Ton können über den Monitor wahlweise auf einer MicroSDHC-Karte aufgezeichnet werden.

Zusätzlich zu der im Set enthaltenen wetterfesten Kamera (IP 54) ist eine Innenkamera mit steuerbarer Schwenk-Neige-Funktion erhältlich. Insgesamt können bis zu drei Zusatz-Kameras am Monitor angemeldet werden. Zur Anzeige auf dem Monitor kann jede Kamera nacheinander angewählt oder gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm dargestellt werden.

