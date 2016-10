News vom 10/26/2016

Essecca Thomas Müllner ist neuer Vertriebsleiter

Die Essecca GmbH, exklusiver Distributor der Zutrittslösungen von Salto Systems in Österreich, hat sich mit Thomas Müllner als Leiter für den Vertrieb im Projektgeschäft verstärkt.

Thomas Müllner (Bild: Essecca)

Thomas Müllner (46) wird in seiner neuen Position für die Führung des Vertriebsaußen- und Vertriebsinnendiensts von Essecca zuständig sein. Zu seinen Schwerpunkten bei der Marktbearbeitung zählen insbesondere die Zutrittslösungen von Salto. Diese sollen verstärkt in den Vordergrund rücken und zusammen mit Alarmanlagen, Videoüberwachung und Gegensprechstellen als Gesamtlösung aus einer Hand in Österreich angeboten werden.

Darüber hinaus will Müllner die Betreuung von Architekten und Planern, Vertriebspartnern und Kunden ausbauen und intensivieren.

Der gelernte Werkzeugmacher verfügt über ausgiebige Erfahrung in der Zutrittsbranche. Thomas Müllner kommt von der Opertis GmbH, wo er rund fünf Jahre als Vertriebsleiter gearbeitet hat. Zuvor fungierte er in verantwortlichen Positionen unter anderem bei Grundmann Beschlagtechnik und Evva sowie auf Errichterseite.

