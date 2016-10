News vom 10/27/2016

It-sa 2016 Wachstum und höhere Internationalität

Die it-sa 2016 endete mit neuen Bestmarken: 490 Aussteller (2015: 428) aus 19 Ländern und deutlich über 10.000 Fachbesucher (2015: 9.015) aus dem In- und Ausland nutzten die europaweit größte Fachmesse zum Thema IT-Sicherheit als Dialogplattform.

Mit zweistelligen Wachstumsraten bei der Aussteller- und Besucherbeteiligung schloss die it-sa 2016. (Bild: Nuernbergmesse/Frank Boxler)

Aktuelle Themen, die von den IT-Sicherheits-experten im Messezentrum Nürnberg diskutiert wurden, waren unter anderem der Schutz vor DDoS-Attacken, fortschrittliche Methoden zur Malware-Erkennung, Maßnahmen gegen Ransomware und Cloud Security. Zusätzlich bot Congress@it-sa Fachinformationen in 15 Vortragsreihen.

Mit zweistelligen Wachstumsraten bei der Aussteller- und Besucherbeteiligung sowie der gebuchten Ausstellungsfläche schloss die it-sa 2016. Insbesondere aus dem Ausland kamen noch einmal deutlich mehr Fachbesucher zur it-sa als im Vorjahr. Damit untermauert die it-sa ihre Rolle als zentrale Informationsplattform zur IT-Sicherheit. „Die it-sa 2016 war ein voller Erfolg. Das Ergebnis belegt eindrucksvoll, dass sich die it-sa als führende Messe für IT-Security in Europa etabliert hat“, resümiert Frank Venjakob, Executive Director it-sa nach drei Messetagen mit intensiven Fachgesprächen in der komplett belegten Halle 12.

Umfassendes Rahmenprogramm

Auf großes Interesse stießen die Live-Hackings und Vorträge in den drei offenen Foren. In 230 Beiträgen informierten die Redner zu technischen Fragen, der IT-Sicherheitsstrategie, aktuellen Branchenentwicklungen und Bedrohungen aus dem Cyber-Raum. Das Thema Identity- und Access-Management wurde eigens auf der IAM-Area abgebildet. Junge Unternehmen präsentierten sich auf der Sonderfläche Startups@it-sa.

Der Sicherheit für Planung, Bau und Betrieb von Rechenzentren war eine eigene Topic Route gewidmet, die ebenfalls für einfache Orientierung sorgte. Zwei internationale Gemeinschaftsstände rückten IT-Sicherheitsanbieter aus dem Ausland besonders in den Mittelpunkt: Französische und israelische Unternehmen präsentierten sich auf der it-sa auf Länderpavillons, die stark frequentiert wurden.

EU-Datenschutz-Grundverordnung

Die Special Keynote der it-sa 2016 hielt der Jurist und Datenschutzaktivist Maximilian Schrems am dritten Messetag. In einem spannenden Vortrag zur EU-Datenschutz-Grundverordnung erläuterte er, wie datenschutzrechtliche Fragen auch den Einsatz von IT-Sicherheitslösungen betreffen und wohin sich die Rechtsprechung im Bereich Datenschutz und -sicherheit entwickelt.

Auf 15 Vortragsreihen wuchs das viertägige Kongressprogramm, das schon einen Tag vor der Messe startete. Unter dem Dach von Congress@it-sa fanden unter anderem der IT-Grundschutztag des BSI, die Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen und die international besetzte EICAR Conference statt.

Die nächste Ausgabe der it-sa findet vom 10. bis 12. Oktober 2017 nicht mehr in Halle 12 statt, sondern in den Hallen 9 und 10. „Nachdem Nachfrage und Ausstellungsfläche von Jahr zu Jahr wuchsen, ist dieser Schritt logisch. Für weiteres Wachstum der it-sa in den kommenden Jahren schaffen wir so die Basis“, erklärt Frank Venjakob, Executive Director it-sa, Nürnbergmesse.

