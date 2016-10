News vom 10/25/2016

Dienstplanmacher Meistertreffen auf der Security

Simon Schneider und Olaf Herrigt, Geschäftsführer der Dienstplanmacher, sowie Ronny Spaltenholz, Uli Pflanz und Andre Bretzke, drei Meister für Schutz und Sicherheit, haben sich zusammengetan und zum ersten verbandsunabhängigen Treffen der Meister eingeladen.

Rund dreißig Meister kamen zum ersten Meistertreffen. (Bild: Dienstplanmacher)

Aussteller auf einer Fachmesse und gleichzeitig auch Gastgeber für das erste Treffen der Meister für Schutz und Sicherheit - Europas größte Messe für Sicherheit, die Security, bot in Essen einen idealen Rahmen.

Rund dreißig Meister, Bachelor, Master und Sicherheitsfachwirte (FH) sind dieser Einladung gefolgt. Die unkomplizierte Art der Dienstplanmacher machte es möglich, dass schnell eine lockere Runde entstand, und noch bevor Pflanz und Schneider die Gäste begrüßen konnten, waren viele schon in angeregte Gespräche vertieft.

Ein Meistertreffen in dieser Form gab es bisher nur in regionalen Verbänden, ein überregionales Treffen in dieser Form allerdings nicht. Das nahm Pflanz zum Anlass, um sich mit den Kollegen, die sich teilweise über das Wachschutzforum kennen gelernt haben, zusammenzutun und ein Treffen zu organisieren.

Aufgrund der tollen Resonanz und dem positiven Feedback hat sich Pflanz dazu entschieden, mit der Planung für 2017 verbandsunabhängig und überregional zu beginnen, um das Netzwerk der Meister weiter auszubauen.

