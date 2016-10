News vom 10/28/2016

VfS-Fachtagung Sicherheit in der JVA im November

Am 29. und 30.11.2016 findet die zehnte VfS-Fachtagung Sicherheit in der JVA im Berufsförderungswerk in Nürnberg statt. Die Veranstaltung wartet wieder mit einem spannenden Vortragsprogramm und einer begleitenden Fachausstellung auf.

Stets gut besucht ist die Fachtagung Sicherheit in der JVA im Berufsförderwerk in Nürnberg. (Bild: Kalscheuer)

Auf der Agenda für den ersten Veranstaltungstag stehen unter anderem Vorträge rund um die Themen „Prison Cloud – Ein innovatives Konzept, auch für Deutschland?“ (Kathleen van de Vijver, Federal Public Service Justice, Belgien), „Salafismus/ Islamismus im Überblick und speziell in Justizvollzugsanstalten“ (Gülden Hennemann, Justizministerium Bayern), „Anforderungen an das Betriebskonzept für sicherheitstechnische Anlagen“ mit besonderem Blick auf Definition, Regelungen, Umgang mit Störungen, Instandhaltung und Schulung (Christian Otter, Preussenelektra GmbH).

Im Anschluss wird „Die Anwendung der Videonorm DIN EN 50132-7 in der Praxis“ als Erfahrungsbericht eines Fachplaners aus einem aktuellen Projekt (Prof. Dr. Andreas Hasenpusch, Ingenieurbüro Rathenow BPS GmbH) sowie das Thema „Bauen/Modernisieren im Bestand am Beispiel der Justizvollzugsanstalt Waldeck“ (Wolfgang Suhrbier, Justizministerium Mecklenburg Vorpommern) beleuchtet. Die für den ersten Tag abschließende Podiumsdiskussion mit Nutzern, Fachplanern, Systemlieferanten, Errichter zu aktuellen Themen wird von Wilfried Joswig (Geschäftsführer VfS) moderiert.

Das Programm am Mittwoch, 30. November 2016, umfasst einen geplanten Vortrag zum Thema „Notruf- und Alarmübertragung nach Abschaltung ISDN – Sind Sie vorbereitet? Folgen, Konsequenzen, Maßnahmen“ sowie „Das Knast-Dilemma: Möglichkeiten und Grenzen der Resozialisierung in Zeiten der Globalisierung“ von Prof. Dr. Bernd Maelicke, DISW Deutsches Institut für Sozialwirtschaft. Nachdem in der Kommunikationspause die begleitende Ausstellung besichtigt werden kann, beleuchtet anschließend Peter Kalmer von der Regierung von Mittelfranken die Problematik „Versorgungssicherheit und Contracting - Lösung oder Widerspruch?“. Zum Abschluss geht Wilfried Joswig auf aktuelle Verbandsnews und -themen ein, die unter anderem das IT-Sicherheitsgesetz und das Forschungsprojekt Argus umfassen.

Die VfS-Veranstaltung findet im Berufsförderungswerk Nürnberg (Schleswiger Straße 101, 90427 Nürnberg) statt. Teilnehmer des Öffentlichen Dienst zahlen eine Teilnahmegebühr von 60 Euro pro Person, die vor Ort zahlbar ist. Für alleanderen Teilnehmer beträgt die Teilnahmegebühr 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

