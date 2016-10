News vom 10/31/2016

Nexus Ralph Horner wird Regional Director DACH

Nexus stellt angesichts seines anhaltend starken Wachstums sein Management in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz neu auf. Neuer Regional Director DACH wird Ralph Horner; für das kommende Jahr hat CEO Lars Pettersson zudem neue Investitionen angekündigt.

Ralph Horner (Bild: Nexus Technology)

Ralph Horner tritt die Position als Regional Director am 1. November 2016 an. Horner hat bereits in der Vergangenheit mit Nexus zusammengearbeitet und ist mit dem Unternehmen gut vertraut. Der derzeitige Regional Director DACH, Bernd Dieckmann, wechselt in die Position des Sales Director.

Horner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Software-Geschäft, davon über zehn Jahre im Bereich der Sicherheit. Er kennt den Markt und auch Nexus bestens und verfügt über ein zuverlässiges Netzwerk.

„Damit ist er für uns die richtige Persönlichkeit, um das Geschäft von Nexus in der Region auf die nächste Ebene zu führen", kommentiert CEO Lars Pettersson. Horner war zuvor CEO für den europäischen Raum bei Forcam, einem Anbieter von Fertigungssystemen (Manufacturing Execution Systems). Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem bei dem Security and Workforce Management System-Anbieter Allegion sowie bei der Software AG.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und darauf, Teil eines sich schnell entwickelnden Unternehmens mit anspruchsvollen Wachstumszielen im Sicherheitsbereich zu sein“, kommentiert Horner.

Nexus ist ein internationaler Anbieter von IT-Sicherheitslösungen und -Dienstleistungen im Bereich Physical und Digital Access Management.

