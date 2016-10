Fachartikel vom 10/26/2016

Prosecurity 2016 Erlebniswelt IT-Sicherheit

Professionelle IT-Lösungen für die Unternehmenssicherheit stehen bei der Prosecurity 2016 im Mittelpunkt. Unternehmer, Entscheider, IT-Verantwortliche und interessierte Besucher aus dem süddeutschen Raum können an der Messe samt Kongress für IT-Sicherheit am 8. und 9. November 2016 in Fürstenfeldbruck teilnehmen.

Die Prosecurity Messe samt Kongress für IT-Sicherheit findet am 8. und 9. November 2016 in Fürstenfeldbruck statt. (Bild: Prosecurity)

Renommierte Experten aus ganz Deutschland bieten für Unternehmer und Fachbesucher Informationen und Lösungen für IT-Infrastruktur, IT-Sicherheit und Kommunikation. Das Konzept, die Struktur, besondere Aussteller und Live-Hackings machen die Prosecurity laut Veranstalter zu einer einmaligen Erlebniswelt für IT-Sicherheit.

Thematisiert werden Herausforderungen für Unternehmen aus dem Mittelstand. Dazu bietet diese hochkarätige Veranstaltung thematisch gebündelte, spannende Vorträge und passende Lösungen, die für Unternehmer nachvollziehbar und fachkundig präsentiert werden. Die Prosecurity möchte sichere und machbare IT-Lösungen für Unternehmen zeigen, um den Betrieb optimiert und zukunftssicher aufzustellen. Einblicke werden in die folgenden Themenbereiche geboten:

Schutz der eigenen Identität

Gesetze, Richtlinien, Zertifzierungen & Datenschutz

Secure Managed Services, Sichere Dienstleistungen für Ihre IT

Industrie 4.0, Smartgrid.

IT-Kongress

Der „Prosecurity Expo Informationstechnologie-Kongress“ bietet 2016 in rund 35 Fachvorträgen mit spannenden Themengebieten Einblicke in aktuelle Herausforderungen für Unternehmer, Geschäftsführer, Entscheider und Verantwortliche.

In den Foren werden den Besuchern auch aus kleinen und mittleren Unternehmen die passenden Wege gezeigt, um den Herausforderungen zu begegnen. Die Messe ermöglicht den Besuchern das persönliche Gespräch und gibt ihnen Zeit und Raum, sich über die Herausforderungen und Lösungen zu informieren. Die Themen der Foren sind wie folgt zusammengefasst:

Forum Rot: Cyber Security, Enterprise Security Suites, Pen-tests, LKA, BSI, Internet der Dinge, Mobile Security, Consulting

Forum Blau: Gesetze in der IT, IT-Sicherheitsgesetz, Zertifizierungen, ISO-Standards, Risk-Management

Secure Managed Services Forum: von Arosoft: Clouds, Kritische Infrastruktur, Imageless Recovery, Back-up, Rollout Center, UTM Systeme

Privcom Forum: Gesetze in der IT umsetzen, Zertifizierungen und ISO-Standards in der Praxis, Risiko-Management.

