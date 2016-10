News vom 10/28/2016

Dahua Kamera-Integration in Ivideon Cloud Service

Dahua Technology hat die Integration seiner IP-Kameras in den Ivideon Cloud Service bekanntgegeben. Die Integration umfasst neben der Lite-Serie auch die Kameraserie Eco Savvy 2.0 sowie die IP-Kameras der Wi-Fi-Serie mit 1,3 und drei Megapixeln Auflösung.

Die Wi-Fi-IP-Kamera IPC-A35, (Bild: Dahua Technology)

Die Eco Savvy 3.0-Serie und XVR (Penta-brid Videorecorder) werden laut Unternehmen in den kommenden Wochen folgen.

Dahuas Eco Savvy 2.0-Serie ist für die hochauflösende Videoüberwachung rund um die Uhr auch bei schlechten Lichtverhältnissen ausgelegt. Sie vereint Energieeinsparung, 30-fachen optischen Zoom und smarte Features, die die Überwachung einfacher gestalten. Die Kameras der Wi-Fi-Serie sind vor allem für die Überwachung Zuhause und die Abschreckung von Dieben und Kriminellen geeignet. Die Home-Kamera bietet bis zu drei Megapixel Auflösung und kann die Überwachungsbilder lokal speichern.

Die Integration erlaubt die mühelose Anbindung beliebig vieler Dahua IP-Kameras an die Cloud, unabhängig von ihrer geografischen Lokalisierung. Über ein internetfähiges Gerät (PC, Mac, Linux, Web, iOS, Android) kann über einen einzigen Account kann von überall in der Welt aus auf die Daten zugegriffen werden. Die IP-Kameras von Dahua können nun innerhalb weniger Minuten an die Cloud angebunden werden, ohne dass Netzwerkvideorecorder, DVR oder Server notwendig sind. So werden die Kameras mit einer kosteneffektiven und zeitsparenden Lösung kombiniert.

“Wir von Ivideon kämpfen gegen den Mythos an, Videoüberwachung sei kompliziert und teuer“, sagte Vic Saikowski, Vizepräsident für Business Development bei Ivideon. „Wir machen sie einfach und zugänglich, indem wir Cloud-basierte Videoüberwachung und Fernzugriff für Unternehmen und Zuhause bereitstellen – unabhängig von der Größe. Wir freuen uns sehr, mit einem Unternehmen, das so viel Wert auf Produktinnovationen wie Dahua legt, zusammenzuarbeiten.“

