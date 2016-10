News vom 10/31/2016

Myfox Somfy erwirbt Smart-Home-Spezialisten

Der Hersteller von Smart-Home-Technologie Myfox wird in die Somfy-Gruppe integriert. Mit den IP-basierten Alarmsystemen des französischen Herstellers soll die Position im wachsenden Markt für Sicherheit und Videoüberwachung in Europa ausgebaut werden. Vor kurzem hatte der Distributor Ingram Micro zudem bekannt gegeben, dass seine Fachhandelspartner ab sofort Myfox-Produkte beziehen können.

Die fernsteuerbare Sicherheitsanlage Myfox Home Alarm ist mit einer kostenlosen App innerhalb weniger Minuten installierbar. (Bild: Myfox)

Die Transaktion ermögliche Myfox , mehr innovative Produkte im Bereich der angeschlossenen Sicherheit anzubieten, während die industrielle Stärke von Somfy für weitere Produktinnovationen genutzt werden könne, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Somfy-CEO Jean-Guillaume Despature sagte, man verspreche sich von der Verbindung die Position im Markt zu stärken, um so Schutz und Komfort in Wohnräumen zu festigen: „Hier sehen wir die Möglichkeit uns als führender Akteur im vernetzten Zuhause zu behaupten. Unsere Fusion mit MyFox ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“

Jean-Marc Prunet, CEO von MyFox. erklärte, man sei nun Teil „einer multinationalen Familie, die unsere Innovationsstrategie unterstützt und unsere Entwicklungen beschleunigt, um zukünftig auch führend im europäischen Markt zu werden.“

Das französische Unternehmen Myfox ist auf anwenderfreundliche Alarm- und Videoüberwachungssysteme spezialisiert. Dabei handelt es sich um intelligente Fertiglösungen, die laut Hersteller innerhalb weniger Minuten vom Nutzer installiert werden können und durch eine dauerhaft einfache Handhabung überzeugen. Die 2015 eingeführte Alarmanlage Myfox Home 10 Alarm gewann bereits verschiedene Preise für technische Innovation und Design.

Sämtliche Produkte des Herstellers Myfox sind seit kurzem über Ingram Micro erhältlich. „Wir erweitern durch die Kooperation mit Myfox unser Leistungsspektrum um eine hochwertige Produktreihe im weiterhin boomenden Bereich Smart Home“, so Klaus Donath, Executive Director Value bei Ingram Micro. „Unsere Kunden profitieren wie gewohnt von unserem Engagement, ein breites Angebot von intelligenten Lösungen renommierter Hersteller bereitzustellen.“

