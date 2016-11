News vom 11/04/2016

Bosch Energy and Building Technology Gebäudeautomations-Geschäft intensiviert

Mit der Übernahme des US-Unternehmens Skyline Automation unterstreicht Bosch seine Ambitionen im wachsenden Markt für Gebäudeautomation. Der neueste Firmenkauf sei ein strategischer Schritt hin zum Anbieter von vernetzten Systemen, sagte Bosch-Geschäftsführer Dr. Stefan Hartung vor kurzem während einer Pressekonferenz in Stuttgart.

Dr. Stefan Hartung , Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. (Bild: Albrecht)

Letztes Jahr hatte Bosch in den USA bereits den Gebäudedienstleister Climatec übernommen. Mit Skyline Automation folgt nun ein Gebäude-automations-Spezialist, der 40 Mitarbeiter beschäftigt und 2015 einen Umsatz von 12 Millionen Dollar erwirtschaftete.: „Mit dem Erwerb von Skyline verstärken wir unser Geschäft mit Energie- und Gebäudetechnik technologisch und bauen unsere Präsenz im stark wachsenden nordamerikanischen Markt aus“, sagte Dr. Stefan Hartung, verantwortlich für den Unternehmensbereich Energy and Building Technology, der die Sparten Thermotechnik, Sicherheitssysteme und Service Solutions sowie die Tochtergesellschaften Smart Home und Energy Storage Solutions umfasst und 2015 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro erzielte. „Nach der Übernahme von Climatec ist das der nächste strategische Schritt hin zum Anbieter von vernetzten Systemen und Services für Gebäude aus einer Hand“.

Vernetzte Lösungen erschließen Bosch im Geschäft mit Energie- und Gebäudetechnik viele neue Möglichkeiten, vor allem für Dienstleistungen. Marktexperten schätzen, dass der weltweite Markt für intelligente Gebäudetechnik von heute rund sechs Milliarden Dollar bis 2021 auf rund 25 Milliarden Dollar wächst. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 34 Prozent. „Services werden integraler Bestandteil unseres Geschäfts. Aus jedem Umsatz mit Hardware wird künftig auch Umsatz mit ergänzenden Services folgen“, so Hartung. Bosch profitiert bei der Entwicklung und Umsetzung von Services für die vernetzte Welt neben seiner Kompetenz in Software und Sensorik insbesondere auch von seiner breiten Aufstellung. „Wir vernetzen Autos mit Häusern, auch ganze Städte – Bosch bringt dafür wie kein anderes Unternehmen die technische Kompetenz aus vielen unterschiedlichen Gerätearten mit“.

Auch im Smart-Home-Markt sieht Bosch große Zukunftsperspektiven. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen seine Aktivitäten in der Robert Bosch Smart Home GmbH gebündelt. Auf der IFA 2016 präsentierte Bosch neue Produkte für sein Smart-Home-System, darunter eine kleine Innenkamera mit Rundumblick und einen intelligenten Rauchmelder, der auch bei Einbruch Alarm schlägt.

Im Anschluss an die internationale, sehr gut besuchte Pressekonferenz, demonstrierten Bosch-Experten aus den Bereichen Smart Home, Thermotechnik, Energy Storage- und Service Solutions, in verschiedenen Workshops neueste Entwicklungen. Eineen ausführlichen Bericht darüber lesen Sie in der Dezember-Ausgabe von PROTECTOR & WIK.

