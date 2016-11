Interview aus PROTECTOR 11/2016, S. 16

Western Digital „Festplatten sind sensibel“

Auf der Security 2016 in Essen sprach PROTECTOR & WIK mit Cagatay Kilic, Sales Manager DACH bei Western Digital, einem Unternehmen das mit der WD Purple Serie eine Festplatte speziell für den Videoüberwachungsmarkt entwickelt hat, die ununterbrochen 24 Stunden am Tag in Volllast schreiben kann.

Cagatay Kilic: „Hier auf der Sicherheits- und Überwachungsmesse beraten wir die Besucher ganz spezifisch dazu, welche Vorteile ihnen unsere Festplatte bietet, für welche Anwendungen und wie viele Kameras sie geeignet ist. Technisch ist es natürlich sinnvoll, ein Überwachungsgerät mit einer Überwachungs-Festplatte zu bestücken. Davon konnten wir auch die Firma Buffalo überzeugen, so dass sie nun exklusiv unsere Puple-Schiene in ihre NVR-Serie einbauen. Basis für unsere langfristigen Partnerschaften ist gegenseitige Loyalität. Darüber hinaus leisten wir auch technischen Support weit über die Industrie-Standards hinaus, wenn zum Beispiel ein Kunden eine überraschend hohe Ausfallrate feststellt."

"Für uns ist die Qualität des Produktes enorm wichtig, deshalb wollen wir eventuelle Fehler so schnell wie möglich erkennen und beheben. Zum Glück sind in den meisten Fällen Fehler bei der Installation oder beim sogenannten „Drive Handling“ für die Probleme verantwortlich, wenn die Produkte beim Transport beschädigt wurden. Nicht jeder weiß zum Beispiel, dass es nicht ratsam ist, eine Platine anzufassen, wenn man eine Baumwollhose trägt. Auch wenn das englische Wort „Hard Drive“ etwas anderes suggeriert, die Festplatte ist nicht hart, sondern flexibel und sehr sensibel, immerhin spielt sich hier alles im Nanobereich ab. Man sollte sie also nicht wie eine Bohrmaschine behandeln.“

Britta Kalscheuer

