Fachartikel aus PROTECTOR 12/2016, S. 28

Intelligente Zutrittsorganisation Voller Funktionsumfang

Das neue Haus der Wirtschaft in Suhl setzt in Sachen Zutritt auf ein umfassendes System, das nicht nur für die Sicherheit im Gebäude sorgt, sondern auch zahlreiche organisatorische Funktionen übernimmt.

Im Haus der Wirtschaft der IHK Suhl werden die Türen mit klassisch anmutenden, fein matten Edelstahl-Griffen geöffnet. (Bild: FSB)

Die IHK als Bauherr möchte ihren Neubau im Herzen Suhls nicht nur als eigenen Standort, sondern auch als Anlaufpunkt für die Wirtschaft allgemein verstanden wissen. Deshalb will man mit dem Gebäude ein Zeichen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt setzen. Auf der Fläche des zu DDR-Zeiten erbauten Kulturhauses ist durch Rück- und Neubau ein moderner viergeschossiger Bau aus Glas, Stahl und Beton entstanden, der sich sowohl funktional als auch gestalterisch in die drei Teile Bürogebäude, Konferenzbereich und Parkhaus gliedert. Das über zwei Stockwerke gehende Parkhaus schultert als Sockel sowohl den viergeschossigen Büroteil als auch den eingeschossigen, nördlich angrenzenden Konferenzbereich. Formal wird die Dreigliederung des Gebäudes durch Materialwechsel betont.

Klassische Anmut

Markant tritt der Bau durch seine auskragenden und dabei aus der Parallele herausgedrehten Geschosse und Dachscheiben hervor. Die Glasfassaden ermöglichen weitflächige Einblicke in das Foyer des Hauses und betonen damit dessen öffentlichen Charakter. Nicht nur die großen Fenster, auch die Türen werden im Haus der Wirtschaft mit klassisch anmutenden, fein matten Edelstahl-Griffen aus dem Hause FSB geöffnet. Im Haus der Wirtschaft wurde auch das Zugangskontrollsystem M300 von FSB in seiner vollen Breite ausgeschöpft. Sowohl Innen-, Abschnitts- als auch Außentüren wurden mit elektronischen M300-Beschlägen ausgestattet, die überwiegend online administriert werden. Das einheitliche Griffprogramm, das sowohl für die elektronischen als auch für die klassisch-mechanischen Beschläge zur Verfügung stand, sorgt dabei für eine ansprechende, durchgängige Ästhetik.

Flexible Office-Funktionen

Insbesondere in den Bürobereichen ist intelligente Zutrittsorganisation eine elementare Funktion, die bei FSB als Office- Funktion systemimmanenter Bestandteil aller M-Systeme ist. Die Zutrittsberechtigungen können hier sowohl über gezielt ausgegebene Identmedien als auch online über die Beschläge organisiert werden. Neben den einfachen Office-Funktionen „Beschlag kann oder kann nicht“, „Identmedium darf oder darf nicht“ bietet das System ein differenziertes Konzept mit dem auch vielfältige individuelle und temporäre Sonderkonstellationen bewerkstelligt werden können. So wird die Haupteingangstür im Haus der Wirtschaft beispielsweise semiautomatisch gesteuert: Der erste Mitarbeiter aktiviert morgens die Tür auf „daueroffen“, indem er sie ganz einfach mit seinem Identmedium öffnet, und erleichtert so allen nachfolgenden Kollegen und Besuchern den Zugang zum Haus.

Zufahrt inklusive

Auch die klug abgestimmte Zu- und Ausfahrtkontrolle der Tiefgarage vertraut auf die Technik des M300-Systems. Die Kontrolle ist ebenfalls semi-automatisch konzipiert und kombiniert Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Fehlervermeidung bei der Administration. Die Zufahrt mittels Rolltor ist über zwei Modelle organisiert. Einerseits ganz klassisch über individuelle Identmedien. Andererseits kann der in der Garage befindliche Wandleser über ein Zeitprofil gesteuert werden, bei dem die gewünschten Zeiten komfortabel online anhand einer Software definiert werden. Eine freie Ausfahrt ist durch die Kopplung von Schranke und Rolltor jederzeit und ohne Identmedium gesichert. Die Türen der Tiefgarage sind über Außenbeschläge (Sicherheitsmerkmal ES 1 ZA/S2) gesichert und mit einem selbstverriegelnden Antipanikschloss kombiniert.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis