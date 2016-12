Fachartikel aus PROTECTOR 12/2016, S. 61

VSW auf der Security 2016 Wissen ist Vorsprung

Vom 27. bis 30. September 2016 fand die Security Essen statt – seit über 40 Jahren die weltweit bedeutendste Messe für Sicherheit und Brandschutz. Mehr als 1.000 Aussteller aus über 40 Ländern präsentierten sich den insgesamt mehr als 40.000 Messebesuchern, darunter auch die VSW e.V.

Auf dem Messestand netzwerkten Mitgliedsvertreter, Vertreter der Sicherheitsbehörden sowie viele Interessierte. (Bild: VSW Mainz)

Die VSW, Vereinigung für die Sicherheit der Wirtschaft e.V., war erstmals mit einem eigenen Messestand auf der diesjährigen Security-Messe vertreten. Auf dem Gemeinschaftsstand des BDSW, Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V., nutzte die VSW auf der Leitmesse für Sicherheit die Möglichkeit, das breite Aufgabenspektrum sowie das umfangreiche Portfolio einer Vielzahl von Interessenten zu präsentieren. Während der insgesamt vier Messetage informierten sich an dem VSW-Messestand zahlreiche Mitgliedsvertreter, Vertreter der Sicherheitsbehörden sowie viele Interessierte allgemein über die VSW sowie über die zukünftigen Planungen und Entwicklungen.

Mitgliedergewinnung

Neben dem Austausch zu aktuellen Themen die Sicherheit der Wirtschaft im Allgemeinen betreffend und Gesprächen zu bestehenden und zukünftigen Kooperationen wurden auch mehrere Unternehmen als neue VSW-Mitglieder gewonnen. Im persönlichen Dialog konnte den Messestandbesuchern zudem die VSW näher vorgestellt und die Vorteile einer Mitgliedschaft konkret dargelegt werden.

Die Security Essen war für die VSW aber auch die Gelegenheit, sich mit Vertretern von Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner an deren Messeständen auszutauschen, das bestehende Netzwerk zu pflegen und zu erweitern, sich über neue Trends zu informieren sowie die interessanten und informativen Präsentationen und Vorträge während der Messe zu verfolgen. Außerdem war die Messeteilnahme ein sehr guter Anlass, das vielfältige Seminar- und Lehrgangsangebot der VSW in der Gesamtschau darzustellen und in Einzelgesprächen konkret auf die Inhalte der verschiedenen Qualifizierung- und Weiterbildungsmöglichkeiten einzugehen.

Neuer Lehrgang

Bestehende Seminare, insbesondere VSW-Lehrgänge mit einem IHK-Abschluss, wie beispielsweise der Lehrgang Koordinator(in) Betriebliche Ermittlungen (IHK), stießen dabei ebenso auf ein großes und breites Interesse wie auch der neuentwickelte und zukünftig angebotene Lehrgang Wirtschaftskriminalität und Cyber-Security Professional (IHK). Im Zusammenhang mit dem seit mehreren Jahren bereits bestehenden Lehrgang Koordinator(in) Betriebliche Ermittlungen (IHK) ist seit einiger Zeit festzustellen, dass die betrieblichen Ermittlungen für Unternehmen immer relevanter werden. Insoweit ist es nur konsequent, dass Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen Mitarbeiter in diesem Bereich qualifizieren beziehungsweise weiterbilden.

Mit dem vor kurzem entwickelten Weiterbildungslehrgang Wirtschaftskriminalität und Cyber-Security Professional (IHK) reagiert die VSW auf die spürbare Zunahme der Bedrohungen der Wirtschaft in den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftsspionage und Cybercrime. Auch in diesen Themenbereichen ist eine permanente Sensibilisierung der Mitarbeiter essentiell, und folgerichtig ist es zudem, die eigenen Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren. Diese zwei Lehrgänge sind durch einen modularen Aufbau gekennzeichnet, der es ermöglicht, auch nur einzelne Bestandteile des Gesamtlehrgangs auszuwählen. Allerdings ist für Erwerb des IHK-Zertifikats bei beiden Seminaren Voraussetzung, dass sämtliche Module absolviert werden.

