Produktbericht vom 11/16/2016

Bau 2017 Aluminium-Haustüren RC2 von Hoco

Die richtigen Sicherheitsausstattungen können die meisten Einbrüche ganz leicht verhindern. Diesen Ansprüchen wird Hoco mit Aluminium-Haustüren in der Widerstandsklasse RC2 gerecht.

Aluminium-Haustür in der Widerstandsklasse RC2. (Bild: Hoco)

Aluminium-Haustüren sind nicht nur stabil und witterungsbeständig, sie erfüllen auch hohe Sicherheitsstandards. Dadurch bieten sie Schutz vor dem Aufbrechen einer verschlossenen und verriegelten Tür mit Werkzeugen wie beispielsweise Schraubenziehern, Zangen oder Keilen. Schon in der Standardausführung sind die Haustüren von Hoco mit einem selbstverriegelnden Schloss ausgestattet. Die hohen Anforderungen an RC2 werden durch ein geeignetes Profilsystem (H980), angemessene Beschläge wie Mehrfachverriegelung, Sicherheitsprofilzylinder, Schutzbeschlag und Bänder, aber auch eine stabile Sicherheitsverglasung oder Füllung erreicht.

Hoco bietet eine große Bandbreite an Ausführungen, Maßen, Schlössern, Zylindern und Schutzbeschlägen. Je nach Geschmack kann so die gewünschte Aluminium-Tür mit Seitenteilen, Oberlicht oder auch in Kombination zusammengestellt werden. Zudem garantiert das Unternehmen durch diverse Ausstattungsmöglichkeiten, wie einer automatischen siebenfachen Verriegelung, höchste Qualität und Sicherheit.

Aluminium-Haustüren RC2 können leicht bestellt werden: Ausführung festlegen (ein- oder beidseitig flügelüberdeckend), Schloss bestimmen, Schutzbeschlag wählen, Maße prüfen und zusätzliche Ausstattungen bestimmen.

