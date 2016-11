News vom 11/29/2016

BSI Cyberangriffe auf Deutsche Telekom

Am 27. und 28. November 2016 sind über 900.000 Kundenanschlüsse der Deutschen Telekom von Internet- und Telefonieausfällen betroffen gewesen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) steht in ständigem Austausch mit der Deutschen Telekom, um diesen Vorfall zu analysieren.

Das BSI geht von einem Hackerangriff auf die Deutsche Telekom aus. (Bild: Q.pictures/Pixelio)

Das BSI ordnet diesen Ausfall einem weltweiten Angriff auf ausgewählte Fernverwal-tungsports von DSL-Routern zu. Dieser erfolgte, um die angegriffenen Geräte mit Schadsoftware zu infizieren. Diese Angriffe wurden auch in dem vom BSI geschützten Regierungsnetz registriert, in dem sie aber auf Grund funktionierender Schutzmaßnahmen folgenlos blieben.

Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum koordiniert derzeit unter Federführung des BSI die Reaktion der Bundesbehörden.

In dem am 9. November vorgestellten Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland habe man auf die Gefahren durch Hackerangriffe insbesondere für kritische Infrastrukturen hingewiesen, erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm. In der Cyber-Sicherheitsstrategie seien bereits geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen auf die digitale Infrastruktur beschlossen worden. Diese müssten nun wirken.

