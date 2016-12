News vom 12/02/2016

Xtralis Höchstgeschwindigkeit in der Perimetersicherung

Beim Xtralis Perimeter Event am Nürburgring am 17. November 2016 wurden Perimeter- und Videoanalyselösungen vorgestellt. Das Programm war mit spannenden Vorträgen und einer Live-Demonstration gestaltet.

Spannende Vorträge und einer Live-Demonstrationen prägten das Programm. (Bild: Xtralis)

Einen Highspeed-Tag erlebten 55 Teilnehmer bei dem Xtralis Perimeter Event am Nürburgring am 17. November 2016. In spannenden Vorträgen und einer Live-Demonstration konnten Perimeter- und Videoanalyselösungen in Augenschein genommen werden. Unter den Referenten waren Errichter, die die Anwendungen im Einsatz haben, und auch ein Sachverständiger vertreten, um ein abwechslungsreiches und informatives Programm zu bieten. Dabei wurden alle Aspekte der Planung und Parametrierung aber auch mögliche Fehler, die zu Schäden führen könnten, betrachtet.

Bei einer Backstage-Tour wurde hinter die Kulissen des Nürburgringes geschaut. Im Vordergrund stand natürlich neben den Fachgesprächen auch der Austausch mit den Branchenkennern.

