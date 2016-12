News vom 12/06/2016

Salto Zutrittslösung für Stadion San Mamés in Bilbao

San Mamés, das neue Stadion des baskischen Fußballclubs Athletic Bilbao, wurde auf dem World Architecture Festival 2015 im Marina Bay Sands, Singapur, als Sportstätte des Jahres ausgezeichnet. Im gesamten Stadion wird auf eine Zutrittslösung von Salto Systems gesetzt.

San Mamés, das neue Stadion von Athletic Bilbao, ist Sportstätte des Jahres und mit einer Salto-Zutrittslösung ausgestattet. (Bild: Salto Systems)

Das Stadion mit einer Kapazität von 53.000 Besuchern stammt aus der Feder von Architekt César Azkarate und dem Planungsbüro ACXT-Idom, einem der weltweit größten Ingenieurbüros für Stadionbauten. Bereits seit der Einweihung im Jahr 2013 verfügt die Arena über eine elektronische Zutrittslösung von Salto an mehr als 200 Zutrittspunkten mit XS4 Original Beschlägen, XS4 Geo Zylindern und XS4 Original Wandlesern.

Der im letzten Jahr eröffnete VIP-Bereich wurde nun auch in die Lösung eingebunden. Hier sind an den Türen zu den Logen und den für Besucher sichtbaren Restaurant- und Service-Türen die Design-Schlösser Aelement installiert. Sie werden in der gleichen Datenbank administriert wie die anderen Zutrittspunkte auch. Dadurch kann das Facility Management der Arena alle Türen zentral verwalten und die Besucher nutzen lediglich eine Karte für ihren Stadionbesuch.

Neben San Mamés sind in Europa weitere bedeutende Stadionbauten mit einer Salto-Zutrittslösung ausgestattet, darunter das Juventus Stadium von Juventus Turin, die Amsterdam Arena, Heimstatt von Ajax Amsterdam und größtes Stadion der Niederlande, sowie das Estadio do Sport Lisboa e Benfica (Estadio da Luz) von Benfica Lissabon.

