Produktbericht vom 12/08/2016

Fireangel Monitoring für Funk-Rauchmeldesysteme

Cloudbasierte und benutzerfreundliche Brandschutzlösungen gewinnen durch die Rauchmelderpflicht immer mehr an Bedeutung. Mit dem neuen Wi-Safe Gateway WG-1EU hat Fireangel eine neue Internetanwendung entwickelt, die Alarmmeldungen überträgt und ein cloudbasiertes, kostengünstiges Monitoring zur unterstützenden Wartung von Rauchwarnmeldesystemen ermöglicht.

Wi-Safe Gateway WG-1EU, die neue Internetanwendung von Fireangel. (Bild: Fireangel)

Besonders Einfamilienhäuser und Kleingewerbsbetriebe ziehen einen Mehrwert aus der Fernzugriffslösung und der Alarmbenach-richtigung per App. Ab sofort ist das Wi-Safe Gateway in der DACH-Region erhältlich.

Ab 2017 gilt auch in NRW die flächendeckende Rauchmelderpflicht für Neu- und Bestandsbauten. In Bayern als letztes der großen Bundesländer endet die Nachrüstpflicht für bestehenden Wohnraum zum 31.12.2017. Die deutschlandweite Gesetzgebung verlangt die flächendeckende Installation von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676. Eine regelmäßige Wartung ist essentiell, um die Betriebsfähigkeit der Rauchwarnmelder sicherzustellen. Fireangel bietet mit dem Wi-Safe Gateway eine kostengünstige Monitoring-Lösung für W2-Funk-Rauchwarnmelder an, die Anwendern mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verspricht. Auch in Gebäuden oder Einrichtungen, in denen nicht zwingend eine Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675 gefordert ist, verhilft das Gateway zu einer frühzeitigen Erkennung von Bränden.

Das Monitoring per Internetbrowser und Smartphone-App bietet besonders Kleingewerbsbetrieben wie Arztpraxen, Bürogebäuden, Apotheken, Kindertagesstätten oder Ferienunterkünften einen Mehrwert. Zudem erreicht eine Alarmmeldung im Brandfall genau die Person, die informiert werden soll. Davon profitiert auch der Brandschutz in Einfamilienhäusern. „Mit dem Wi-Safe Gateway liefern wir einen wichtigen Baustein zur modernen Home Automation“, sagt Jürgen Hövelmann, Generalimporteur von Fireangel in Deutschland. „Wir haben eine smarte Internetlösung entwickelt, die kostengünstig die Sicherheit im eigenen Zuhause steigert. Das Gateway bietet Errichtern, Schornsteinfegern und Brandschutzfachhändlern ein intelligentes Diagnosetool, um die uneingeschränkte Betriebsfähigkeit ganzer Rauchwarnmelder-Netzwerke zu gewährleisten.“

Das Wi-Safe Gateway wird mit dem hausinternen Internetanschluss verbunden. Bei Alarmmeldungen und Wartungsbedarf werden vorher festgelegte Personenkreise oder Dienstleister per Mail oder App-basierter Push-Nachricht unverzüglich informiert. Das Wi-Safe Gateway ermöglicht Dienstleistern zudem, alle systemrelevanten Netzwerkparameter und damit den Sicherheitsstatus in Gebäuden abzufragen. So gibt das System ständig Auskunft über Batteriezustände, Verschmutzungsgrad, Alarmspeicher und Betriebszeiten der einzelnen Rauchwarnmelder. Dabei kann jeder Rauchwarnmelder einzeln identifiziert werden. „Mit der Entwicklung des Gateways nutzen wir die modernen technischen Möglichkeiten, um Rauchmeldesysteme noch intelligenter und sicherer zu machen sowie die vorgeschriebenen und regelmäßigen Wartungsleistungen zuverlässig zu unterstützen“, sagt Hövelmann.

In Deutschland werden die Produkte von Fireangel von dem Generalimporteur EPS Vertriebs GmbH vertrieben. Das neue Internet-Gateway wird auf der der Feuertrutz in Nürnberg in Halle 10.1. Stand 115 präsentiert.

Feuertrutz-Halle 10.1., Stand 115

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender: