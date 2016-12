Produktbericht vom 12/09/2016

Siemens Gebäudetechnik für die digitale Welt

Nur wenige Themen beschäftigen die Bau- und Planungsbranche aktuell so sehr wie die Möglichkeiten des Building Information Modeling (BIM). Darauf reagierte auch die jährliche Konferenz BIM World, die Ende November 2016 erstmals in Deutschland stattfand. Hier präsentierte die Siemens-Division Building Technologies eine Auswahl an BIM-gerechten gebäudetechnischen Lösungen.

Die Siemens-Division Building Technologies präsentierte auf der BIM World eine Auswahl an BIM-gerechten gebäudetechnischen Lösungen. (Bild: Siemens)

Hier präsentierte die Siemens-Division Building Technologies eine Auswahl an BIM-gerechten gebäudetechnischen Lösungen. Von der Planung über die Errichtung bis hin zum laufenden Betrieb lassen sich mit BIM Produktivität und Effizienz in allen Lebenszyklusphasen eines Gebäudes erhöhen und gleichzeitig Kosten senken. Möglich macht das die Verknüpfung von Gebäudedaten mit nichtgeometrischen Daten wie Kosten, Terminen und technischen Informationen. Das digitale Gebäudemodell sorgt damit für eine transparente, datenbasierte Zusammenarbeit aller Beteiligten über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg.

Das Siemens-Angebot in diesem Bereich umfasst aktuell über 700 Produktdaten in BIM-spezifischen Datenformaten. Ein Beispiel für die intelligente Nutzung solcher Daten ist auch die Plattform Crowd Control, die Evakuierungssimulationen auf Basis von BIM-Gebäudemodellen ermöglicht. So lassen sich bereits in einer frühen Projektphase Gefahrenpotenziale für die Evakuierung von Gebäuden simulieren und auf der Basis des integrierten BIM-Workflows effizient optimieren.

„Diese digitale Transformation wurde in der produzierenden Industrie schon sehr viel früher und unter maßgeblicher Mitwirkung von Siemens eingeleitet“, erklärt Eric Giese, Leiter Building Information Modeling bei Siemens Building Technologies Deutschland. „Siemens Building Technologies arbeitet aktuell intensiv daran, dieses Know-how im Rahmen von BIM in die Baubranche zu übertragen.“

Als Bauherr setzt Siemens selbst auf BIM: Sowohl der neue Siemens-Campus in Erlangen als auch der Neubau der Zentrale von Building Technologies im schweizerischen Zug werden aktuell mit BIM realisiert. Die Bedeutung von BIM-spezifischer Gebäudetechnik für intelligente Gebäude und Smart Cities der Zukunft thematisierte Siemens auch beim begleitenden Vortragsprogramm der BIM World.

